В Европе выступили с громким заявлением из-за опасного шага Украины
В Европе выступили с громким заявлением из-за опасного шага Украины - РИА Новости, 08.10.2025
В Европе выступили с громким заявлением из-за опасного шага Украины
Украинцы угрожают всему европейскому континенту, обстреливая Запорожскую АЭС, высказался член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украинцы угрожают всему европейскому континенту, обстреливая Запорожскую АЭС, высказался член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Мы предоставляем поддержку Украине, а теперь она угрожает всей Европе своими безответственными атаками на ядерные электростанции", — пожаловался он.Политик назвал действия украинских боевиков очень опасными и неоправданными, подчеркнув, что любой инцидент на ядерном объекте приведет к разрушительным последствиям.ВСУ 6 октября снова атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. С 1 сентября 2022 года на станции работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года АЭС перешла под управление российских специалистов.Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022-го. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион, в том числе Энергодар и прилегающую к АЭС территорию.
