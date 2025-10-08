https://ria.ru/20251008/ukraina-2047009417.html

В Европе выступили с громким заявлением из-за опасного шага Украины

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украинцы угрожают всему европейскому континенту, обстреливая Запорожскую АЭС, высказался член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Мы предоставляем поддержку Украине, а теперь она угрожает всей Европе своими безответственными атаками на ядерные электростанции", — пожаловался он.Политик назвал действия украинских боевиков очень опасными и неоправданными, подчеркнув, что любой инцидент на ядерном объекте приведет к разрушительным последствиям.ВСУ 6 октября снова атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. С 1 сентября 2022 года на станции работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года АЭС перешла под управление российских специалистов.Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022-го. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион, в том числе Энергодар и прилегающую к АЭС территорию.

