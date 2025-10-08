МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Европа продолжает идти по украинскому сценарию, когда партия мира уничтожается вместе с оппозиционными СМИ, а политики, требующие от властей мирных переговоров, объявляются предателями, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"В Европе продолжает работать украинский сценарий, когда партия мира уничтожается вместе с оппозиционными СМИ, политики, требующие от властей мирных переговоров, объявляются предателями и иностранными шпионами, население запугивается и лишается конституционных прав. А затем начинается война, уносящая жизни и разрушающая страны. Украинский сценарий показывает, что подобные вещи сопровождаются деградацией силовых ведомств и судебной системы", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По его словам, политическая элита Европы уже согласилась на войну и не видит альтернативы. А те немногие, кто призывает с парламентских трибун опомниться, объявляются предателями и подвергаются репрессиям. По мнению Медведчука, в условиях демократии граждане, обладающие правом голоса, должны переизбрать подобных горе-руководителей. "Тут и работает украинский сценарий, который не дает демократическим образом сменить обезумевшую от безнаказанности власть. И именно эта ситуация явилась причиной войны и чудовищной национальной катастрофы на Украине, к которой сегодня ведут Европу", - подытожил политик.