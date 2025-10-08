Рейтинг@Mail.ru
В Европе продолжает работать украинский сценарий, считает Медведчук - РИА Новости, 08.10.2025
09:32 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046990718.html
В Европе продолжает работать украинский сценарий, считает Медведчук
В Европе продолжает работать украинский сценарий, считает Медведчук - РИА Новости, 08.10.2025
В Европе продолжает работать украинский сценарий, считает Медведчук
Европа продолжает идти по украинскому сценарию, когда партия мира уничтожается вместе с оппозиционными СМИ, а политики, требующие от властей мирных переговоров, РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T09:32:00+03:00
2025-10-08T09:32:00+03:00
в мире, европа, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, украина
В мире, Европа, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Украина
В Европе продолжает работать украинский сценарий, считает Медведчук

Медведчук: ЕС идет сценарием Украины, уничтожая партию мира и оппозиционные СМИ

Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Европа продолжает идти по украинскому сценарию, когда партия мира уничтожается вместе с оппозиционными СМИ, а политики, требующие от властей мирных переговоров, объявляются предателями, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Европе продолжает работать украинский сценарий, когда партия мира уничтожается вместе с оппозиционными СМИ, политики, требующие от властей мирных переговоров, объявляются предателями и иностранными шпионами, население запугивается и лишается конституционных прав. А затем начинается война, уносящая жизни и разрушающая страны. Украинский сценарий показывает, что подобные вещи сопровождаются деградацией силовых ведомств и судебной системы", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По его словам, политическая элита Европы уже согласилась на войну и не видит альтернативы. А те немногие, кто призывает с парламентских трибун опомниться, объявляются предателями и подвергаются репрессиям. По мнению Медведчука, в условиях демократии граждане, обладающие правом голоса, должны переизбрать подобных горе-руководителей. "Тут и работает украинский сценарий, который не дает демократическим образом сменить обезумевшую от безнаказанности власть. И именно эта ситуация явилась причиной войны и чудовищной национальной катастрофы на Украине, к которой сегодня ведут Европу", - подытожил политик.
В ЕС и НАТО набирают популярность антивоенные фракции, пишут СМИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
