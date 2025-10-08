В Европе продолжает работать украинский сценарий, считает Медведчук

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Европа продолжает идти по украинскому сценарию, когда партия мира уничтожается вместе с оппозиционными СМИ, а политики, требующие от властей мирных переговоров, объявляются предателями, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.