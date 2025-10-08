Рейтинг@Mail.ru
В подполье сообщили о взрывах в районе обслуживания F-16 на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 08.10.2025
В подполье сообщили о взрывах в районе обслуживания F-16 на Украине
В подполье сообщили о взрывах в районе обслуживания F-16 на Украине
Взрывы произошли в Черниговской области на Украине в направлении аэродрома, где обслуживают самолеты ВСУ - Су и F-16, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
f-16
черниговская область
украина
в мире, черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, F-16
В подполье сообщили о взрывах в районе обслуживания F-16 на Украине

Лебедев: в Черниговской области в районе аэродрома с F-16 прогремели взрывы

Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Взрывы произошли в Черниговской области на Украине в направлении аэродрома, где обслуживают самолеты ВСУ - Су и F-16, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилуки/район (Черниговская область) 21.10 - взрывы на западной окраине в направлении военного аэродрома... Аэродром в себя включает авиаремонтное предприятие, где производят текущее обслуживание самолеты Су и даже F-16", - сообщил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
