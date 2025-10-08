В подполье сообщили о взрывах в районе обслуживания F-16 на Украине

ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Взрывы произошли в Черниговской области на Украине в направлении аэродрома, где обслуживают самолеты ВСУ - Су и F-16, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.