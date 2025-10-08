https://ria.ru/20251008/ukraina-2046978754.html
В подполье сообщили о взрывах в районе обслуживания F-16 на Украине
В подполье сообщили о взрывах в районе обслуживания F-16 на Украине - РИА Новости, 08.10.2025
В подполье сообщили о взрывах в районе обслуживания F-16 на Украине
Взрывы произошли в Черниговской области на Украине в направлении аэродрома, где обслуживают самолеты ВСУ - Су и F-16, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 08.10.2025
