США и Британия договорились продолжить дипломатические усилия по Украине

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер по итогам прошедшего телефонного разговора договорились продолжить дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявили в госдепартаменте.