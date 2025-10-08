США и Британия договорились продолжить дипломатические усилия по Украине

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер по итогам прошедшего телефонного разговора договорились продолжить дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявили в госдепартаменте.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
