МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мирные жители с прифронтовых территорий активно помогают российской армии обнаруживать позиции боевиков ВСУ, что является серьезной проблемой для Киева, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники.
"Украинский командир сообщил о случае, когда российских бойцов тепло встретили в жилом доме к западу от украинских позиций. Это внезапно стало угрозой с нового направления", — говорится в материале.
По словам канадского военного корреспондента Нила Хауэра, многие украинские жители, которые не успели эвакуироваться, активно помогают наступающей российской армии, осложняя жизнь подразделениям ВСУ.
"Пророссийски настроенные мирные жители, поддерживающие (российскую армию. — Прим. ред.), представляют собой серьезную проблему (для ВСУ. — Прим. ред.) в этих деревнях на линии фронта", — сказал он в беседе с изданием.
В июле военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки "Центр" рассказали об освобождении Николаевки в ДНР: замкомандира разведывательного батальона Владислав Разиков сообщил, что это была "нелегкая прогулка, но их ждали местные жители".
В сентябре военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным Барабаш сообщил РИА Новости, что украинские боевики прикрывались мирными жителями при отходе с позиций в районе Новоивановки Запорожской области.
По словам бойца, военные преступления против мирного населения стали привычной тактикой противника.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.