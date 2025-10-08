"Украинский командир сообщил о случае, когда российских бойцов тепло встретили в жилом доме к западу от украинских позиций. Это внезапно стало угрозой с нового направления", — говорится в материале.

"Пророссийски настроенные мирные жители, поддерживающие (российскую армию. — Прим. ред.), представляют собой серьезную проблему (для ВСУ. — Прим. ред.) в этих деревнях на линии фронта", — сказал он в беседе с изданием.