Рейтинг@Mail.ru
Украине отключают газ, свет и тепло - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 08.10.2025 (обновлено: 08:01 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046869745.html
Украине отключают газ, свет и тепло
Украине отключают газ, свет и тепло - РИА Новости, 08.10.2025
Украине отключают газ, свет и тепло
В последнюю неделю, проанализировав характер и, главное, выбор целей для нанесения ударов на территории Украины, можно осторожно утверждать, что мы наблюдаем... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T08:00:00+03:00
2025-10-08T08:01:00+03:00
аналитика
украина
киев
теплоснабжение
энергетика
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046887868_0:66:1536:930_1920x0_80_0_0_d7a3ea5f816021acaf7e7bfe3bf56497.jpg
https://ria.ru/20251001/svet-2045737194.html
https://ria.ru/20250925/kiev-2044311855.html
https://ria.ru/20251005/ukraina-2046529163.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046887868_58:0:1423:1024_1920x0_80_0_0_6083ec09169e8427b274382393cf137d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, украина, киев, теплоснабжение, энергетика, россия, евросоюз
Аналитика, Украина, Киев, Теплоснабжение, Энергетика, Россия, Евросоюз

Украине отключают газ, свет и тепло

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
В последнюю неделю, проанализировав характер и, главное, выбор целей для нанесения ударов на территории Украины, можно осторожно утверждать, что мы наблюдаем если не коренные изменения в тактике России, то явный сдвиг акцентов, причем в достаточно жесткую сторону. Украинские ресурсы сообщают, что в эти выходные был нанесен удар рекордным количеством средств поражения, причем доставлялись они оптом — в основном на Западную Украину — и главным образом попадали по объектам энергетики. Известно, что были поражены Бурштынская (в Ивано-Франковской области) и Ладыжинская (в Винницкой области) теплоэлектростанции, а также подземные газовые хранилища подо Львовом.
Сектор энергетики на фоне боевых действий традиционно освещается как фоновый, однако состояние генерирующей инфраструктуры и распределяющих сетей, равно как и глубина ресурсных резервов, важны ничуть не меньше, чем курс национальной валюты, индекс промышленного производства или динамика ВВП.
Яркая вспышка в небе в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В нескольких областях Украины произошли масштабные перебои со светом
1 октября, 22:39
Для начала нужно отметить тот факт, что нанесение ударов по объектам энергетики из разовых, когда ракеты и БПЛА прилетали в ТЭС, ТЭЦ и подстанции раз в квартал, переведено в режим нон-стоп, причем глубина ударов стала максимальной.
В этом постоянстве явно просматривается системность, охватывающая все ключевые направления украинской энергетики, за исключением еще остающихся под контролем Киева трех атомных электростанций.
В-третьих, до текущей осени политическое руководство нашей страны никогда (жирно подчеркнем это слово) не выполняло столь масштабных ударов в период подготовки и начала отопительного сезона, который на Украине уже официально сдвинут на середину, а то и на конец октября. Население предупредили, что подача тепла ожидается в пределах, когда температура в жилых помещениях может недотягивать до 20 градусов, поэтому желательно утепляться и запасаться альтернативными источниками. Но конкретно об этом пункте чуть ниже.
Невидимое для широкой публики смысловое наполнение последних ударов кроется в задачах, которые искомые объекты выполняют внутри единой энергосистемы Незалежной и в их важности по поддержанию ее жизнеспособности.
Ладыжинская и Бурштынская теплоэлектростанции фактически образуют единый кластер, обеспечивающий энергией не только западные области Украины: в силу избыточности мощностей они также позволяли Киеву экспортировать мегаватт-часы — в первую очередь в Польшу. Силовые машины Ладыжинской ТЭС имеют суммарную установленную мощность 1,8 гигаватта и работают на угле или пылеугольной смеси. Бурштынская ТЭС, вокруг которой еще со времен СССР сформирован целый энергоостров, является самой мощной тепловой станцией Украины. Ее мощность — 2,8 гигаватта, котлы изначально угольные, но после глубокой модернизации способны также работать на природном газе и мазуте. Кроме этого, на обеих ТЭС есть гидроагрегаты, их мощность невелика, но в случае сбоев в работе ТЭС — например, при повреждении трансформаторов или внешних распределительных устройств (ОРУ) — они могут некоторое время обеспечивать пусть слабую, но подачу энергии потребителям.
Вывести из строя станцию подобного масштаба, к слову, достаточно проблематично, так как это крупный объект, а самые его уязвимые точки Киев за прошлые годы научился прикрывать, выстроив защитные сооружения и обеспечив жизненно важные объекты в противовоздушном плане. Соответственно, чтобы выключить их из национальной сети, нужен комплексный подход.
Украинские военнослужащие на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Украинские власти оставили без света жителей Харькова, сообщило подполье
25 сентября, 15:30
Совсем рядом находится основная ресурсная база, а именно два подземных хранилища газа (ПХГ) во Львовской области. Первое, Бильче-Волицко-Угерское, является самым крупным на Украине и вторым по величине в Европе (активный объем свыше 15 миллиардов кубометров), раньше отсюда газ уходил в ЕС, а теперь это ключевой внутренний резервуар. Российские ракетные "бандероли" разово прилетали сюда в 2024 году. Тогда из строя была выведена компрессорная подстанция, а Киев заявлял о частичной потере возможности подъема топлива. Утрата такого "газового баллона" — это нокаут для украинской тепловой и электрогенерации, так как соседнее Дашавское ПХГ (куда тоже пришелся последний удар) имеет активный объем всего 2,2 миллиарда кубометров.
Эти цифры станут понятны, если обратиться к данным Министерства энергетики Украины. Не так давно там заявляли, что для прохождения отопительного сезона и обеспечения работы промышленности в осенне-зимний период нужно иметь запасы не менее 13,5 миллиарда кубических метров, из которых не менее 4,6 миллиарда надо будет импортировать. По состоянию на конец сентября в украинские ПХГ успели закачать чуть более десяти миллиардов, но в результате последних событий в полный рост встает вопрос: что и куда закачивать теперь? И дело тут не только в выпавших куполах Бильче-Волицко-Угерского хранилища.
Всего за три дня до этого не менее масштабный удар был нанесен по компрессорным станциям "Шебелинка-1", "Шебелинка-2", "Шебелинка-4" и "Крестищенская" в Харьковской области, а также по газокомпрессорным станциям "Гребенка", "Поповка" и "Семеренки", но уже в области Полтавской. Напомним, что газодобыча в этих регионах обеспечивает почти половину всех потребностей Украины.
Складываем дважды два и получаем гамбит, в котором с шахматной доски убираются одновременно газовые месторождения на востоке, подземные газовые хранилища и электростанции на западе Украины. Если во всю эту схему добавить недавний указ Владимира Путина об ускоренной национализации западных активов, можно предположить, что в Кремле закончилось терпение и дальше игры будут совсем другого свойства.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Украина планирует увеличить импорт газа
5 октября, 19:58
 
АналитикаУкраинаКиевТеплоснабжениеЭнергетикаРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала