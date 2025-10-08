Украине отключают газ, свет и тепло

В последнюю неделю, проанализировав характер и, главное, выбор целей для нанесения ударов на территории Украины, можно осторожно утверждать, что мы наблюдаем если не коренные изменения в тактике России, то явный сдвиг акцентов, причем в достаточно жесткую сторону. Украинские ресурсы сообщают, что в эти выходные был нанесен удар рекордным количеством средств поражения, причем доставлялись они оптом — в основном на Западную Украину — и главным образом попадали по объектам энергетики. Известно, что были поражены Бурштынская (в Ивано-Франковской области) и Ладыжинская (в Винницкой области) теплоэлектростанции, а также подземные газовые хранилища подо Львовом.

Сектор энергетики на фоне боевых действий традиционно освещается как фоновый, однако состояние генерирующей инфраструктуры и распределяющих сетей, равно как и глубина ресурсных резервов, важны ничуть не меньше, чем курс национальной валюты, индекс промышленного производства или динамика ВВП.

Для начала нужно отметить тот факт, что нанесение ударов по объектам энергетики из разовых, когда ракеты и БПЛА прилетали в ТЭС, ТЭЦ и подстанции раз в квартал, переведено в режим нон-стоп, причем глубина ударов стала максимальной.

В этом постоянстве явно просматривается системность, охватывающая все ключевые направления украинской энергетики, за исключением еще остающихся под контролем Киева трех атомных электростанций.

В-третьих, до текущей осени политическое руководство нашей страны никогда (жирно подчеркнем это слово) не выполняло столь масштабных ударов в период подготовки и начала отопительного сезона, который на Украине уже официально сдвинут на середину, а то и на конец октября. Население предупредили, что подача тепла ожидается в пределах, когда температура в жилых помещениях может недотягивать до 20 градусов, поэтому желательно утепляться и запасаться альтернативными источниками. Но конкретно об этом пункте чуть ниже.

Невидимое для широкой публики смысловое наполнение последних ударов кроется в задачах, которые искомые объекты выполняют внутри единой энергосистемы Незалежной и в их важности по поддержанию ее жизнеспособности.

Ладыжинская и Бурштынская теплоэлектростанции фактически образуют единый кластер, обеспечивающий энергией не только западные области Украины: в силу избыточности мощностей они также позволяли Киеву экспортировать мегаватт-часы — в первую очередь в Польшу. Силовые машины Ладыжинской ТЭС имеют суммарную установленную мощность 1,8 гигаватта и работают на угле или пылеугольной смеси. Бурштынская ТЭС, вокруг которой еще со времен СССР сформирован целый энергоостров, является самой мощной тепловой станцией Украины. Ее мощность — 2,8 гигаватта, котлы изначально угольные, но после глубокой модернизации способны также работать на природном газе и мазуте. Кроме этого, на обеих ТЭС есть гидроагрегаты, их мощность невелика, но в случае сбоев в работе ТЭС — например, при повреждении трансформаторов или внешних распределительных устройств (ОРУ) — они могут некоторое время обеспечивать пусть слабую, но подачу энергии потребителям.

Вывести из строя станцию подобного масштаба, к слову, достаточно проблематично, так как это крупный объект, а самые его уязвимые точки Киев за прошлые годы научился прикрывать, выстроив защитные сооружения и обеспечив жизненно важные объекты в противовоздушном плане. Соответственно, чтобы выключить их из национальной сети, нужен комплексный подход.

Совсем рядом находится основная ресурсная база, а именно два подземных хранилища газа (ПХГ) во Львовской области. Первое, Бильче-Волицко-Угерское, является самым крупным на Украине и вторым по величине в Европе (активный объем свыше 15 миллиардов кубометров), раньше отсюда газ уходил в ЕС, а теперь это ключевой внутренний резервуар. Российские ракетные "бандероли" разово прилетали сюда в 2024 году. Тогда из строя была выведена компрессорная подстанция, а Киев заявлял о частичной потере возможности подъема топлива. Утрата такого "газового баллона" — это нокаут для украинской тепловой и электрогенерации, так как соседнее Дашавское ПХГ (куда тоже пришелся последний удар) имеет активный объем всего 2,2 миллиарда кубометров.

Эти цифры станут понятны, если обратиться к данным Министерства энергетики Украины. Не так давно там заявляли, что для прохождения отопительного сезона и обеспечения работы промышленности в осенне-зимний период нужно иметь запасы не менее 13,5 миллиарда кубических метров, из которых не менее 4,6 миллиарда надо будет импортировать. По состоянию на конец сентября в украинские ПХГ успели закачать чуть более десяти миллиардов, но в результате последних событий в полный рост встает вопрос: что и куда закачивать теперь? И дело тут не только в выпавших куполах Бильче-Волицко-Угерского хранилища.

Всего за три дня до этого не менее масштабный удар был нанесен по компрессорным станциям "Шебелинка-1", "Шебелинка-2", "Шебелинка-4" и "Крестищенская" в Харьковской области, а также по газокомпрессорным станциям "Гребенка", "Поповка" и "Семеренки", но уже в области Полтавской. Напомним, что газодобыча в этих регионах обеспечивает почти половину всех потребностей Украины.