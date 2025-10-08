Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до 11

БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по белгородскому поселку Маслова Пристань увеличилось до 11, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

"Всего после обстрела Масловой Пристани ранено 11 человек, четверо отпущено на амбулаторное лечение, четыре человека во 2-й городской больнице, трое в областной больнице. Два тяжело раненных человека", - сказал Иконников.

Он добавил, что все остальные госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. По словам министра, если будет необходимость, планируется проведение телемедицинской консультации с федеральными центрами для корректировки медицинской помощи, но на данный момент это не требуется. Иконников уточнил, что тяжелораненым пострадавшим были проведены операции и сейчас они находятся в отделении реанимации.