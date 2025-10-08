Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до 11
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 08.10.2025 (обновлено: 18:43 08.10.2025)
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до 11
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до 11

БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по белгородскому поселку Маслова Пристань увеличилось до 11, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.
В среду утром поселок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу ВСУ. По предварительным данным, погибли двое мужчин и молодая женщина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что десять мирных жительниц получили ранения, одна из женщин находится в тяжелом состоянии. Частично разрушено здание физкультурно-оздоровительного центра, повреждены два многоквартирных дома и семь автомобилей. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
"Всего после обстрела Масловой Пристани ранено 11 человек, четверо отпущено на амбулаторное лечение, четыре человека во 2-й городской больнице, трое в областной больнице. Два тяжело раненных человека", - сказал Иконников.
Он добавил, что все остальные госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. По словам министра, если будет необходимость, планируется проведение телемедицинской консультации с федеральными центрами для корректировки медицинской помощи, но на данный момент это не требуется. Иконников уточнил, что тяжелораненым пострадавшим были проведены операции и сейчас они находятся в отделении реанимации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
