ВС России ударили по ж/д составу, задействованному для перебросок ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 08.10.2025 (обновлено: 13:08 08.10.2025)
ВС России ударили по ж/д составу, задействованному для перебросок ВСУ
ВС России ударили по ж/д составу, задействованному для перебросок ВСУ
Российские войска нанесли удары по тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, которые ВСУ использовали для перебросок подразделений, сообщили в... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T12:09:00+03:00
2025-10-08T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
ВС России ударили по ж/д составу, задействованному для перебросок ВСУ

Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, которые ВСУ использовали для перебросок подразделений, сообщили в Минобороны.
"Нанесено поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складу горючего", — говорится в сводке.
Кроме того, ВС России уничтожили пункты временной дислокации формирований ВСУ в иностранных наемников в 141 районе.
Российские бойцы применили оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракеты и артиллерию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
