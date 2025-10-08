https://ria.ru/20251008/udar-2047025371.html
ВС России ударили по ж/д составу, задействованному для перебросок ВСУ
ВС России ударили по ж/д составу, задействованному для перебросок ВСУ - РИА Новости, 08.10.2025
ВС России ударили по ж/д составу, задействованному для перебросок ВСУ
Российские войска нанесли удары по тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, которые ВСУ использовали для перебросок подразделений, сообщили в... РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
ВС России ударили по ж/д составу, задействованному для перебросок ВСУ
