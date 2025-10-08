https://ria.ru/20251008/udar-2047008584.html
Три человека погибли при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области
Три человека погибли при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области
Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"В результате обстрела врага погибли двое мужчин и одна молодая женщина. Самые искренние и глубокие соболезнования родным, на которых обрушилось такое страшное горе", — написал он.
Последствия ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области
Последствия ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области
Место удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области
Место удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области
Последствия ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области
Последствия ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области
Место удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области
Место удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области
Также пострадали десять мирных жительниц. Семь женщин доставили в медучреждения Белгорода, одна из них находится в тяжелом состоянии. Еще трех после оказания необходимой помощи отпустили на амбулаторное лечение.
После удара оказалось частично разрушено здание соцобъекта. В двух многоквартирных домах повредило кровли, окна, балконы и фасады. Пять машин посекло осколками.
На месте ЧП работают все сотрудники оперативных служб. Там также находятся сам Гладков и министр энергетики Сергей Цивилев.
Судя по опубликованным губернатором кадрам, атаке подвергся физкультурно-оздоровительный комплекс.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.