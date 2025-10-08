https://ria.ru/20251008/udar-2047008454.html
При ударе ВСУ по Белгородской области частично разрушено здание соцобъекта
2025-10-08T11:18:00+03:00
2025-10-08T11:18:00+03:00
2025-10-08T11:46:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков
