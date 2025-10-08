Рейтинг@Mail.ru
При ударе ВСУ по Белгородской области частично разрушено здание соцобъекта - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 08.10.2025 (обновлено: 11:46 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/udar-2047008454.html
При ударе ВСУ по Белгородской области частично разрушено здание соцобъекта
При ударе ВСУ по Белгородской области частично разрушено здание соцобъекта - РИА Новости, 08.10.2025
При ударе ВСУ по Белгородской области частично разрушено здание соцобъекта
Здание социального объекта после удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области частично разрушено, повреждены два многоквартирных дома и пять... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:18:00+03:00
2025-10-08T11:46:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047008151_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4deab4a87ebac64f5becfa818538b608.jpg
https://ria.ru/20251008/udar-2047008584.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047008151_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_3eda8fb12345687ebf5a5dd9d62b75fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков
При ударе ВСУ по Белгородской области частично разрушено здание соцобъекта

При ударе ВСУ по Масловой Пристани частично разрушено здание соцобъекта

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа
Место удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Место удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Здание социального объекта после удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области частично разрушено, повреждены два многоквартирных дома и пять автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В среду глава области заявил, что Маслова Пристань подверглась ракетному обстрелу. Предварительно, погибли двое мужчин и одна молодая женщина, еще девять мирных жительниц получили ранения.
"Здание социального объекта частично разрушено. В двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Осколками посечены пять автомобилей", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.
Последствия удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Три человека погибли при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области
11:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала