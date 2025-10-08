При ударе ВСУ по Белгородской области частично разрушено здание соцобъекта

БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Здание социального объекта после удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области частично разрушено, повреждены два многоквартирных дома и пять автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.