"Миллион евро в день". Финляндия лишилась золотой жилы

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Светлана Медведева. Каждый российский путешественник, по оценкам экспертов, оставлял в Финляндии около двух тысяч евро. Сегодня в стране кризис из-за закрытия границ. И спасти экономику, отмечают специалисты, может только одно.

Лишились главного

Некогда оживленная Иматра пустеет. Раньше парковки тут были заставлены машинами с российскими номерами, теперь это в прошлом.

"Меня Финляндия покорила водопадом при въезде в город. Часто там отдыхал", — рассказывает Александр. Он из Светогорска, до финского городка — всего девять километров.

Жители приграничья были не только драйверами развития туризма. Многие ездили в соседнюю страну за покупками.

"Чаще выезжали на один день. Для нас это были, конечно, магазины, супермаркеты, аптеки. То есть вполне нормально в будний день после обеда позвонить кому-нибудь и сказать — давай сгоняем, мне нужно купить в аптеке такое-то лекарство", — вспоминает жительница Выборга Екатерина.

В 2022-м Хельсинки закрыл границу. Последствия такого шага финны почувствовали практически сразу. В конце того же года из-за отсутствия туристов обанкротилась аутлет-деревня Zsar, расположенная вблизи погранперехода "Ваалимаа".

А на днях финские СМИ сообщили: популярный спа-курорт в Иматре накопил долгов на 5,7 миллиона евро. После закрытия границы он пустует. Уже подана заявка на корпоративную реструктуризацию. Без нее фонд, которому принадлежит курорт, скорее всего, обанкротится.

"Если на запад страны приезжают туристы в основном из Швеции, Эстонии, Германии, то про восточную часть такого не скажешь. Из-за закрытых границ сейчас разоряются торговые центры, отели и спа-центры — все, что построили под россиян, ведь 95% туристов были из нашей страны", — говорит вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его оценкам, каждый гость приносил стране около двух тысяч евро. К слову, в доковидный 2019-й Финляндию, по данным Росстата, посетили 3,6 миллиона россиян.

© AP Photo / Sergei Grits Протест против закрытия пунктов пропуска на границе с Россией в Хельсинки, Финляндия © AP Photo / Sergei Grits Протест против закрытия пунктов пропуска на границе с Россией в Хельсинки, Финляндия

Пожинают плоды

По данным Yle , ситуация с занятостью в Иматре — наихудшая в Юго-Восточной Финляндии. В августе почти 15% горожан трудоспособного возраста не имели работы. Всего в стране насчитали 267 тысяч безработных — на 53 тысячи больше, чем год назад.

Страдает и соседний регион Сайма, граничащий с Карелией. "Туристические компании находятся в очень бедственном положении, и многие компании испытывают трудности. Также были закрытия. Сейчас дела идут довольно плохо", — заявила представитель компании Visit Finland Сюзанна Марккола.

В прошлом году премьер-министр страны Петтери Орпо просил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным рядом с Россией.

"Местные предприятия, которые долгое время обслуживали российских туристов, теряют эквивалент миллиона евро в день, или около 1,1 миллиона долларов", — говорил премьер-министр.

Трудности есть и у авиакомпании Finnair. По данным Helsingin Sanomat , перевозчик оказался на грани выживания из-за закрытия российского воздушного пространства. Раньше Finnair славилась быстрым сообщением между Европой и Азией, но теперь не может летать в Азию коротким путем через Россию, и этот рынок ушел к конкурентам.

© Depositphotos.com / Trofimov Evgeny Аэропорт Хельсинки — Вантаа © Depositphotos.com / Trofimov Evgeny Аэропорт Хельсинки — Вантаа

Сменить вектор

Если позиция финских властей не изменится, в дальнейшем в стране возможен полномасштабный кризис, говорит доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

"Даже близко никто из европейских стран не сможет подобраться к России по паритету покупательной способности. К тому же у Финляндии огромная граница с Россией. Так что залог успешного развития или просто хотя бы частичного восстановления экономики — налаживание связей", — говорит эксперт.

По его мнению, происходящее в Финляндии очень хорошо демонстрирует: невозможно без последствий опустить железный занавес. Тем более если речь про экономику, за счет которой живешь.