В ЦБ рассказали о предельном количестве карт на человека в одном банке
В ЦБ рассказали о предельном количестве карт на человека в одном банке - РИА Новости, 08.10.2025
В ЦБ рассказали о предельном количестве карт на человека в одном банке
Предельное число карт на россиянина в одном банке не превышает пяти, заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на... РИА Новости, 08.10.2025
В ЦБ рассказали о предельном количестве карт на человека в одном банке
СИРИУС, 8 окт - РИА Новости. Предельное число карт на россиянина в одном банке не превышает пяти, заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на полях форума Банка России Finopolis.
"У нас есть информация о предельном количестве карт в каждом банке. Мы такой статистикой располагаем и я могу сказать, что 95-98% людей имеют до пяти карт в одном банке", - сказала она.
Также Бакина добавила, что у Банка России на сегодня нет единого реестра карт, который мог бы предоставить полную картину, в каком диапазоне разброс карт на одного человека в разных банках.
Также она подчеркнула, что для того, чтобы ввести ограничения на предельное количество карт на одного человека во всех банках необходимы статистические данные.
"Мы сейчас в рамках законопроекта обсуждаем, какой бы могла быть эта цифра, и точно потребуется отложенная норма для ее введения, для того, чтобы собрать эти данные и базироваться при принятии решения на понятной осязаемой информации, на понятных данных", - заключила Бакина.
В августе в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко
сообщали, что законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека десятью.