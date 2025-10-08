https://ria.ru/20251008/tramp-2047169182.html
Трамп не исключил посещения Газы
Президент США Дональд Трамп заявил, что под визитом на Ближний Восток в воскресенье подразумевал поездку в Египет, не исключил визита в сектор Газа. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T23:57:00+03:00
2025-10-08T23:57:00+03:00
2025-10-08T23:58:00+03:00
