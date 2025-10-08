Рейтинг@Mail.ru
Трамп не исключил посещения Газы - РИА Новости, 08.10.2025
23:57 08.10.2025 (обновлено: 23:58 08.10.2025)
Трамп не исключил посещения Газы
Президент США Дональд Трамп заявил, что под визитом на Ближний Восток в воскресенье подразумевал поездку в Египет, не исключил визита в сектор Газа. РИА Новости, 08.10.2025
Трамп не исключил посещения Газы

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что под визитом на Ближний Восток в воскресенье подразумевал поездку в Египет, не исключил визита в сектор Газа.
"Мы еще не решили точно, скорее всего я отправлюсь в Египет", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По словам Трампа, Египет подходит для поездки, потому что там проходят переговоры по урегулированию между Израилем и Палестиной.
На вопрос о том, рассматривает ли он возможность поездки в Газу, президент США заявил, что такая поездка возможна. "Я могу сделать это", - сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что в воскресенье может отправиться на Ближний Восток.
