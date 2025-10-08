Трамп призвал посадить в тюрьму глав Чикаго и Иллинойса

ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мэр Чикаго и губернатор Иллинойса должны понести уголовную ответственность за неспособность защитить сотрудников федеральной иммиграционной службы (ICE) во время недавних рейдов.

"Мэр Чикаго должна быть в тюрьме за то, что не защитила сотрудников ICE! Губернатор Прицкер тоже!" — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Заявление прозвучало на фоне инцидентов, произошедших в минувшие выходные в ходе операций федеральной иммиграционной службы в Чикаго. По данным американских СМИ, офицеры подверглись нападениям со стороны участников протестов, выступавших против арестов нелегальных мигрантов.