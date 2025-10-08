СМИ предположили, почему Трамп торопится с заключением перемирия в Газе

АНКАРА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится достичь перемирия в секторе Газа до 10 октября, чтобы не упустить шанс получить Нобелевскую премию, такое мнение выразил близкий к правительственным кругам обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
"Трамп тоже понял, что путь к Нобелевской премии лежит через Газу. Нобелевские премии будут объявлены 10 октября. Трамп пытается добиться перемирия до этого срока, чтобы не упустить возможность получить награду. Мне все равно, получит ли он Нобелевскую премию за прекращение кровопролития в Газе или будет хвастаться тем, что остановил восьмую войну. Главное, чтобы не гибли невинные дети", — отметил Сельви.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф убеждает европейских коллег в том, что американский президент Дональд Трамп достоин получения Нобелевской премии мира, госсекретарь США Марко Рубио также продвигает идею награждения Трампа, передавало ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на мировую премию. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
Позднее и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.