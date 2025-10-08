Рейтинг@Mail.ru
Mundo: Трамп может поставить Украине больше Tomahawk, чем планировал - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 08.10.2025 (обновлено: 09:38 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/tramp-2046989684.html
Mundo: Трамп может поставить Украине больше Tomahawk, чем планировал
Mundo: Трамп может поставить Украине больше Tomahawk, чем планировал - РИА Новости, 08.10.2025
Mundo: Трамп может поставить Украине больше Tomahawk, чем планировал
Президент США Дональд Трампа пока рассматривает поставки Украине ракет Tomahawk лишь в очень ограниченном количестве в рамках давления на РФ, однако, если... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T09:24:00+03:00
2025-10-08T09:38:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046647444_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_98083f4249256a58c3e7b45830c75f34.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046985724.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046647444_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_ddde5caa2b23074167e939d7d9596f3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Mundo: Трамп может поставить Украине больше Tomahawk, чем планировал

Mundo: Трамп может увеличивать поставки Tomahawk в рамках давления на Россию

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трампа пока рассматривает поставки Украине ракет Tomahawk лишь в очень ограниченном количестве в рамках давления на РФ, однако, если стратегия "принудить Россию к переговорам" не увенчается успехом, поставки могут увеличиться, пишет газета Mundo со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.
«
"Президент (США - ред.) намерен поставить их (ракеты Tomahawk - ред.), но лишь в очень ограниченном количестве и в качестве рычага давления, чтобы заставить (российского президента - ред.) Владимира Путина сесть за стол переговоров с (Владимиром) Зеленским. Если же из-за отказа Кремля такие переговоры не состоятся, то поставок будут больше", - пишет издание со ссылкой на источники.
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у РФ есть позиция по вопросу прекращения огня.
Ранее Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Идей нет": в Европе признали неудобную правду об Украине
08:51
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала