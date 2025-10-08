Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп назвал следующие 48 часов решающими для решения конфликта в Газе
01:44 08.10.2025 (обновлено: 02:43 08.10.2025)
СМИ: Трамп назвал следующие 48 часов решающими для решения конфликта в Газе
СМИ: Трамп назвал следующие 48 часов решающими для решения конфликта в Газе
в мире, египет, израиль, дональд трамп, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Египет, Израиль, Дональд Трамп, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
СМИ: Трамп назвал следующие 48 часов решающими для решения конфликта в Газе

Fox News: Трамп считает следующие 48 часов решающими для решения вопроса по Газе

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что следующие 48 часов непрямых переговоров Израиля и ХАМАС в Египте будут иметь решающее значение для перспектив урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщает телеканал Fox News.
"По сообщениям, президент Трамп заявил бывшему американскому заложнику (американцу и военнослужащему Израиля Идану Александру - ред.) и его семье (на встрече в Белом доме - ред.), что следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение", - заявила корреспондент телеканала в прямом эфире.
Также отмечается, что Трамп поставил задачу перед своими американскими представителями на переговорах Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером перед отправкой в Египет добиться заключения сделки между сторонами конфликта.
В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.
Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Нетаньяху заявил о решимости добиться возвращения всех заложников из Газы
Вчера, 22:56
 
