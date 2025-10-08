Трамп и Карни обсудили укрепление сотрудничества в обороне

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни в Белом доме обсудили укрепление сотрудничества в обороне по всем сферам, включая будущую американскую систему противоракетной обороны "Золотой купол", заявил канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю между Канадой и США Доминик Леблан.
"Дискуссия касалась расширения и укрепления наших отношений в обороне и безопасности по всем направлениям. Президент (Трамп - ред.) поднял вопрос о "Золотом куполе", и мы заявили, что хотим быть конструктивным партнером, пока американцы прорабатывают детали", - сообщил он журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
