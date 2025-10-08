Трамп и Карни обсудили укрепление сотрудничества в обороне

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни в Белом доме обсудили укрепление сотрудничества в обороне по всем сферам, включая будущую американскую систему противоракетной обороны "Золотой купол", заявил канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю между Канадой и США Доминик Леблан.