Прошедшие сутки в интернетах прошли под знаком боевого топорика американских индейцев, которым они в свое время скальпировали американских ковбойцев, за что ковбойцы их вывели почти под корень, а остатки загнали в резервации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "вроде как" принял решение дать Киеву крылатые ракеты "Томагавк" (официальное название — BGM-109 Tomahawk Land Attack Cruise Missile, или TLAM), но ему нужно получить от кого-то какие-то там гарантии и понять, как эти ракеты будут использоваться и на что нацеливаться.

Это заявление вызывает много вопросов.

Вопрос первый: что такое "вроде как"?

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "нужно дождаться более четких заявлений, если они последуют. <…> Что касается поставок вооружения, сначала они происходят, а потом звучат заявления. По крайней мере, так было при администрации Байдена".

Иными словами, есть очень большая вероятность того, что какое-то количество "Томагавков" либо уже передано Украине, либо находится в пути транзитом через европейских партнеров США. В таких вопросах случайностей почти не бывает, и на определенные мысли наводит тот факт, что буквально перед расплывчатым заявлением Трампа ВМС США получили одобрение Государственного департамента на закупку 837 "Томагавков" морской модификации до 2028 финансового года, из которых 200 штук на сумму 2,19 миллиарда долларов будут отправлены Нидерландам. Интересно, что великой военной державе Нидерландам эти ракеты вдруг понадобились так сильно, что кушать не могут.

Вопрос второй: почему "Томагавки" и почему именно сейчас?

Визги Зеленского после последних ударов ВС России по военным объектам и инфраструктуре доказывают, что дела у Украины плохи, даже несмотря на акробатические кульбиты Европы по снабжению ВСУ всем — от танков и снарядов до тушенки и презервативов — за счет обнуления своей экономики. Страшнее всего — "кассовый разрыв" в живой силе между количеством уничтоженных и бусифицированных солдат, увеличивающийся с каждым днем. О ключевой мотивации в истории со срочной поставкой "Томагавков" проговорилось британское издание Express: "Президент Украины Владимир Зеленский давно утверждает, что если западные страны поставят его стране оружие, способное поражать крупные российские города с линии фронта, то это может серьезно ослабить Кремль и в итоге привести к окончанию войны". Задача-минимум: "Система заставит Москву рассредоточивать производство, укреплять объекты или менять маршруты снабжения, что снизит темп российских дальнобойных ударов".

Иными словами, Киеву жизненно важно затормозить наш усиливающийся накат.

Сами же "Томагавки" — достаточно серьезное дальнобойное оружие, способное идти на цели на малой высоте, огибать рельеф местности и районы с ПВО, наносить удары с хорошей точностью и благодаря приличной боевой части уничтожать даже укрепленные и заглубленные объекты. У американцев накоплен очень большой опыт по применению этих ракет в Ираке, Югославии, Судане, Афганистане, Ливии, Сирии и даже Йемене.

Вопрос третий: куда могут ударить?

Хотя Трамп сделал вид, что в теории Киев может направить американские ракеты куда угодно, вплоть до Лондона, Парижа и Берлина (и поэтому нужны разъяснения), на этот вопрос мгновенно и услужливо дал ответ так называемый Институт изучения войны (ISW). На красивеньких слайдиках показано, что при использовании с территории Украины "Томагавков" в версии с дальностью 2500 километров в зоне их теоретической досягаемости находятся 1945 российских военных объектов, включая 76 баз ВВС, а в версии с дальностью 1600 километров — 1655 объектов и 76 баз соответственно. В числе приоритетных целей — фабрика дронов "Герань" в Елабуге и база ВКС РФ в Энгельсе. В числе потенциальных стратегических целей — аэродром Оленья со "стратегами" Ту-95МС, производящий ядерные подлодки "Севмаш" в Северодвинске и база Северного флота в Гаджиево.

В Рунете было высказано глубоко экспертное мнение, что Киев не в состоянии запускать морские и воздушные варианты "Томагавков", а новых пусковых установок "Тайфун" для запуска с земли и у самих американцев якобы единицы, так что все в порядке. Так вот: уже готова к серийному производству мобильная пусковая установка c одиночным пусковым контейнером, то есть никаких технических препятствий тут не будет, как и недостатка в ракетах: по некоторым данным, у США их накоплено порядка 4000 единиц.

Вопрос четвертый и самый интересный: кто должен жать на кнопки?

Тут вариантов нет от слова совсем. Трамп ни при каких условиях не согласится с тем, чтобы выбором целей и огнем управляли украинцы: слишком много рисков. Соответственно, контролировать разведку, целеуказание и всю цепочку принятия решений будут исключительно США через свою систему Prompt Global Strike ("Быстрый глобальный удар"). С учетом того, что для обучения украинских расчетов требуется минимум год, физически управлять пусками будут опять же американцы.

Президент России Владимир Путин, комментируя тему "Томагавков", обозначил две простые вещи. Первое: в военном смысле мы к их применению противником полностью готовы, никаких сюрпризов и "переломов" не будет — "на ситуацию на поле боя эти ракеты не повлияют". Второе (и главное): применять "Томагавки" без прямого участия американских военных невозможно, то есть это будет означать абсолютно новый этап эскалации, который может не только перечеркнуть "наметившиеся позитивные тенденции в отношениях" между Россией и США, но и перевести США в категорию прямых участников конфликта на Украине с вытекающими последствиями.

Нет никаких сомнений, что последствия американцам по закрытым каналам уже доведены.