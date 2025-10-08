https://ria.ru/20251008/toplivo-2047071685.html
Новак заявил об отсутствии глобальных проблем на внутреннем топливном рынке
Новак заявил об отсутствии глобальных проблем на внутреннем топливном рынке - РИА Новости, 08.10.2025
Новак заявил об отсутствии глобальных проблем на внутреннем топливном рынке
Нефтяники в РФ нарастили выпуск топлива, вопросы с доставкой решаются в ручном режиме, глобальных проблем на топливном рынке сейчас нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:08:00+03:00
2025-10-08T15:08:00+03:00
2025-10-08T15:32:00+03:00
экономика
россия
александр новак
топливо
бензин
павел сорокин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176013_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_daca7d774b15c1f7ebb380b2a3d115c4.jpg
https://ria.ru/20251007/benzin-2046859222.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176013_92:0:812:540_1920x0_80_0_0_a4221ba36256e1ef551d00ad69aac567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, топливо, бензин, павел сорокин
Экономика, Россия, Александр Новак, Топливо, Бензин, Павел Сорокин
Новак заявил об отсутствии глобальных проблем на внутреннем топливном рынке
Глобальных проблем нет. Новак высказался о ситуации на топливном рынке