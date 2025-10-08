Новак заявил об отсутствии глобальных проблем на внутреннем топливном рынке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Нефтяники в РФ нарастили выпуск топлива, вопросы с доставкой решаются в ручном режиме, глобальных проблем на топливном рынке сейчас нет, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.