Новак заявил об отсутствии глобальных проблем на внутреннем топливном рынке
15:08 08.10.2025 (обновлено: 15:32 08.10.2025)
Новак заявил об отсутствии глобальных проблем на внутреннем топливном рынке
2025-10-08T15:08:00+03:00
2025-10-08T15:32:00+03:00
2025
Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Нефтяники в РФ нарастили выпуск топлива, вопросы с доставкой решаются в ручном режиме, глобальных проблем на топливном рынке сейчас нет, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Да", – ответил он на вопрос, удалось ли нефтяным компаниям нарастить производство нефтепродуктов.
Новак добавил, что в целом на топливном рынке есть баланс спрос и предложения, а "логистические вопросы, которые возникают, решаем в ручном режиме, глобальных проблем нет".
Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что совещание у Новака, посвященное ситуации на топливном рынке, пройдет 9 октября. Источник РИА Новости добавил, что совещание будет, в частности, посвящено ситуации с перевозками топлива железнодорожным транспортом и ценам для сельхозпроизводителей.
