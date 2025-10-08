Экс-аналитик ЦРУ отметил, что в некоторых американских СМИ ситуацию в зоне СВО описывают как "тупиковую". Однако, как подчеркивает эксперт, они "обрисовывают ситуацию, которой на самом деле не существует", поскольку успехи российской армии на поле боя более чем очевидны.