В США раскрыли, почему Трамп заговорил о Tomahawk для Украины

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул идею о возможной передаче ракет Tomahawk Украине из-за ложного видения реальности, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Нам стало известно об абсолютно искаженном восприятии реальности в вопросе Украины администрацией (президента США Дональда — Прим. ред.) Трампа, Центральным разведывательным управлением и Министерством обороны (переименовано в Министерство войны — Прим. ред.)", — сказал он.
Экс-аналитик ЦРУ отметил, что в некоторых американских СМИ ситуацию в зоне СВО описывают как "тупиковую". Однако, как подчеркивает эксперт, они "обрисовывают ситуацию, которой на самом деле не существует", поскольку успехи российской армии на поле боя более чем очевидны.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.