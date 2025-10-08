Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
23:13 08.10.2025 (обновлено: 23:18 08.10.2025)
В США раскрыли, почему Трамп заговорил о Tomahawk для Украины

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил об искаженном видении ситуации на Украине в США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул идею о возможной передаче ракет Tomahawk Украине из-за ложного видения реальности, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Нам стало известно об абсолютно искаженном восприятии реальности в вопросе Украины администрацией (президента США Дональда — Прим. ред.) Трампа, Центральным разведывательным управлением и Министерством обороны (переименовано в Министерство войны — Прим. ред.)", — сказал он.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Не примет мер". На Западе сделали новое заявление о Tomahawk
Вчера, 16:20
Экс-аналитик ЦРУ отметил, что в некоторых американских СМИ ситуацию в зоне СВО описывают как "тупиковую". Однако, как подчеркивает эксперт, они "обрисовывают ситуацию, которой на самом деле не существует", поскольку успехи российской армии на поле боя более чем очевидны.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Они истощены". СМИ рассказали о ключевой проблеме армии США
Вчера, 17:33
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Импульс украинскому урегулированию оказался исчерпан, заявил Рябков
Вчера, 12:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампЛарри ДжонсонВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Международный дискуссионный клуб "Валдай"Вооруженные силы Украины
 
 
