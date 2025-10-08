Рейтинг@Mail.ru
Реакция России на поставку "Томагавков" будет жесткой, заявил Картаполов - РИА Новости, 08.10.2025
12:18 08.10.2025 (обновлено: 12:22 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/tomagavk-2047029053.html
Реакция России на поставку "Томагавков" будет жесткой, заявил Картаполов
Реакция России на поставку "Томагавков" будет жесткой, заявил Картаполов - РИА Новости, 08.10.2025
Реакция России на поставку "Томагавков" будет жесткой, заявил Картаполов
Реакция России на возможную поставку американских ракет "Томагавк" Украине будет жесткой, выверенной и асимметричной, эти ракеты не изменят ситуацию на поле... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T12:18:00+03:00
2025-10-08T12:22:00+03:00
россия
украина
госдума рф
андрей картаполов
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
россия
украина
сша
Реакция России на поставку "Томагавков" будет жесткой, заявил Картаполов

Картаполов заявил, что поставки "Томагавков" не изменят ситуацию на поле боя

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Андрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Андрей Картаполов. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реакция России на возможную поставку американских ракет "Томагавк" Украине будет жесткой, выверенной и асимметричной, эти ракеты не изменят ситуацию на поле боя, российские военные прекрасно знают, как их сбивать, проблемы будут только у тех, кто их поставит Украине и будет их применять, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "почти принял решение" по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет "Томагавк" нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Когда запустят "Томагавк". В США раскрыли, что ждет Украину
Вчера, 22:46
"Наша реакция будет жёсткая, неоднозначная, выверенная и асимметричная, мы найдем возможности сделать больно тем, кто сделает неприятности нам. А на поле боя "Томагавки" ничего не изменят, потому что если их дадут, их дадут считаные единицы, максимум десятки, ничего они не сделают. Мы эти ракеты прекрасно знаем, как они летают, как их сбивать, работали по ним в Сирии, поэтому ничего нового нет. Проблемы будут только у тех, кто их поставит и кто их будет применять, вот у них будут", - сказал Картаполов.
Парламентарий отметил, что для того, чтобы запустить ракету "Томагавк", надо либо закопать в землю кусок эсминца, либо нужны установки, которые размещены на базах ПРО в Польше и Румынии.
"Ничего подобного мы на Украине пока не видим. Не видим, чтобы они начали монтаж чего-то, поэтому пока это все слова, как только они перейдут к делу, мы все это будем видеть, они это скрыть не смогут, как только начнут где-то что-нибудь копать, туда сразу прилетит от "Герани" до "Кинжала". Посмотрим, что они будут дальше там копать", - добавил глава комитета Госдумы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Ядерная триада России под ударом: Зеленский вымолил у Трампа оружие победы
08:00
 
РоссияУкраинаГосдума РФАндрей КартаполовВ миреСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
