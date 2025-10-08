Реакция России на поставку "Томагавков" будет жесткой, заявил Картаполов

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реакция России на возможную поставку американских ракет "Томагавк" Украине будет жесткой, выверенной и асимметричной, эти ракеты не изменят ситуацию на поле боя, российские военные прекрасно знают, как их сбивать, проблемы будут только у тех, кто их поставит Украине и будет их применять, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.