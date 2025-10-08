"Предпочитают не распространяться". В США сделали новое заявление о России

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Западные страны заговорили о поставке ракет Tomahawk украинцам, поскольку Россия одерживает победу в конфликте, пишет The National Interest.
«
"Эта несомненная эскалация, даже на словах, свидетельствует о реальности, про которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не распространяться: русские побеждают", — говорится в публикации.
Обозреватель указал, что главы западных стран должны способствовать заключению мирной сделки, а не пытаться сражаться до последнего украинца.
«
"Их осталось гораздо меньше, чем думают в Брюсселе или Вашингтоне. А возможности сдерживать русских у них заканчиваются", — подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с Трампом в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который глава Белого дома отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.