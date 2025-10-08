Рейтинг@Mail.ru
"Предпочитают не распространяться". В США сделали новое заявление о России
10:10 08.10.2025 (обновлено: 10:11 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/tni-2046996812.html
"Предпочитают не распространяться". В США сделали новое заявление о России
"Предпочитают не распространяться". В США сделали новое заявление о России
Западные страны заговорили о поставке ракет Tomahawk украинцам, поскольку Россия одерживает победу в конфликте, пишет The National Interest. РИА Новости, 08.10.2025
в мире, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, международный дискуссионный клуб "валдай", вооруженные силы украины, владимир путин, брюссель
"Предпочитают не распространяться". В США сделали новое заявление о России

TNI: Запад говорит об отправке Tomahawk Украине, поскольку Россия побеждает

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Западные страны заговорили о поставке ракет Tomahawk украинцам, поскольку Россия одерживает победу в конфликте, пишет The National Interest.
«
"Эта несомненная эскалация, даже на словах, свидетельствует о реальности, про которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не распространяться: русские побеждают", — говорится в публикации.
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Как говорил Путин". Журналист рассказал о плане США против России
09:32
Обозреватель указал, что главы западных стран должны способствовать заключению мирной сделки, а не пытаться сражаться до последнего украинца.
«
"Их осталось гораздо меньше, чем думают в Брюсселе или Вашингтоне. А возможности сдерживать русских у них заканчиваются", — подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с Трампом в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который глава Белого дома отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Плохие новости". На Западе сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk
Вчера, 12:14
 
В миреРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Вооруженные силы УкраиныВладимир ПутинБрюссель
 
 
