На Украине заявили о серьезном повреждении оборудования ТЭС
На Украине заявили о серьезном повреждении оборудования ТЭС
Оборудование одной из теплоэлектростанций (ТЭС) на Украине получило серьезное повреждение, сообщает во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК.
украина
