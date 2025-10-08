Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о серьезном повреждении оборудования ТЭС - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/tes-2046999783.html
На Украине заявили о серьезном повреждении оборудования ТЭС
На Украине заявили о серьезном повреждении оборудования ТЭС - РИА Новости, 08.10.2025
На Украине заявили о серьезном повреждении оборудования ТЭС
Оборудование одной из теплоэлектростанций (ТЭС) на Украине получило серьезное повреждение, сообщает во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T10:25:00+03:00
2025-10-08T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973609699_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_73326f67f415b5fb8a86d6ff9b800df2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973609699_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b9733e8b76f0b67fb159b61e800ef729.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ДТЭК
На Украине заявили о серьезном повреждении оборудования ТЭС

Энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезном повреждении оборудования ТЭС на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие у поврежденного трансформатора электростанции на Украине
Рабочие у поврежденного трансформатора электростанции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие у поврежденного трансформатора электростанции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Оборудование одной из теплоэлектростанций (ТЭС) на Украине получило серьезное повреждение, сообщает во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
О какой именно станции идет речь, не уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала