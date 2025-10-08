Расследование теракта, в котором погиб Кириллов, завершили

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Завершено расследование теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
