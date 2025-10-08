Рейтинг@Mail.ru
Расследование теракта, в котором погиб Кириллов, завершили
15:20 08.10.2025 (обновлено: 16:06 08.10.2025)
Расследование теракта, в котором погиб Кириллов, завершили
Расследование теракта, в котором погиб Кириллов, завершили - РИА Новости, 08.10.2025
Расследование теракта, в котором погиб Кириллов, завершили
Завершено расследование теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 08.10.2025
происшествия, россия, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), москва, европа, войска рхбз
Происшествия, Россия, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Европа, Войска РХБЗ
Расследование теракта, в котором погиб Кириллов, завершили

Террористический акт и убийство Кириллова. Подведены итоги расследования

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Завершено расследование теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", - говорится в сообщении.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК РФ.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
ПроисшествияРоссияИгорь КирилловСледственный комитет России (СК РФ)МоскваЕвропаВойска РХБЗ
 
 
