В Магадане будут судить экс-преподавателя, приносившего в жертву быка
04:34 08.10.2025
В Магадане будут судить экс-преподавателя, приносившего в жертву быка
В Магадане будут судить экс-преподавателя, приносившего в жертву быка
В Магадане будут судить экс-преподавателя, приносившего в жертву быка

МАГАДАН, 8 окт - РИА Новости. Прокуратура Магадана направила в суд дело бывшего преподавателя местного политехникума, пытавшегося привлечь студентов к жертвоприношению быка, судить его будут за продажу наркотиков, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Кадры с задержанием магаданских оккультистов в различных пабликах появились в январе 2025 года. Выяснилось, что преподаватель техникума предложил студентам поучаствовать в жертвоприношении быка за зачет. Закончить ритуал он не успел, хотя и пытался убедить полицейских дать ему возможность завершить начатое. По некоторым данным, мужчина и раньше проводил такие ритуалы и верил в шаманизм. УМВД региона сообщало, что полицейские обнаружили две комнаты для выращивания конопли в месте, где преподаватель и студенты собирались совершить обряд.
"Судить экс-преподавателя будут не за попытку жертвоприношения. При обысках у мужчины нашли плантацию конопли и огнестрельное оружие. Предварительно, на заработанные от продажи наркотиков деньги он и купил быка, который обошелся педагогу-оккультисту в миллион рублей", - рассказал собеседник агентства.
