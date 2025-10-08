Татарстан готов оказать всестороннее содействие индийским компаниям

КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Татарстан предлагает индийским компаниям лучшие в РФ условия с точки зрения инвестиционного климата и готов оказать им всестороннее содействие в развитии бизнеса, заявила руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) республики Талия Минуллина.

"С каждым инвестором работа строится индивидуально. В том числе в этом залог успеха больших инвестиций внутри Татарстана. У нас сегодня очень хороший приток инвесторов – 79 стран мира, в последние годы еще больше нарастили эти обороты… Компаниям, которые заинтересованы в локализации, мы готовы оказать всестороннее содействие, подобрать партнера", - сказала Минуллина журналистам в рамках бизнес-форума "TIME: Россия Индия . Взаимная эффективность".

Она отметила, что в Татарстане созданы лучшие условия в Российской Федерации с точки зрения инвестиционного климата. В республике цены на землю и аренду ниже, чем в столичных регионах, действуют федеральные налоговые льготы, Агентство инвестиционного развития Татарстана индивидуально сопровождает каждого инвестора в рамках совместно разработанной "дорожной карты".

В числе наиболее привлекательных сфер для сотрудничества Индии и Татарстана Минуллина назвала сектор информационных технологий, фармацевтику, медицину, туризм, культуру, кино. По ее словам, есть потенциал для реализации совместных проектов по переработке продукции на территории Татарстана с последующим экспортом в Индию (Татарстан занимает первое место в России по производству молока, второе место - по выращиванию картофеля).

По словам руководителя АИР Татарстана, сейчас очень важно идти на сближение, и стороны работают над институциональной, инфраструктурной средой, которая позволит малому и среднему бизнесу пойти на сближение. Одна из составляющих этой среды - деловой форум "TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность". Для российских компаний это хорошая возможность найти индийских партнеров на месте.

Также сближению сторон, по оценке Минуллиной, будет способствовать подписанное сегодня соглашение между Торгово-промышленной палатой Татарстана и Индийской палатой международного бизнеса о создании двух офисов по оказанию консалтинговых услуг. В России бизнес будут консультировать по рынку Индии, в Индии – по российскому рынку. Наличие таких институтов развития, куда предприниматели смогут обратиться со своими запросами и где им предоставят достоверную информацию, крайне важно.

Кроме того, по мнению спикера, важно на постоянной основе формировать двусторонние бизнес-миссии - без личного знакомства даже в век цифровых технологий бизнес построить сложно. В целом Минуллина подчеркнула, что потенциал сотрудничества Индии и Татарстана очень большой, он есть во всех отраслях. По ее словам, российско-индийский экономический союз в целом и инвестиционный союз весьма перспективен.