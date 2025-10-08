Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об улучшении положения на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 08.10.2025 (обновлено: 18:56 08.10.2025)
Пушилин рассказал об улучшении положения на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал об улучшении положения на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.10.2025
Пушилин рассказал об улучшении положения на Краснолиманском направлении
Подразделения российских войск улучшают позиции на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, приближаясь к самому Красному Лиману, освобождение... РИА Новости, 08.10.2025
вооруженные силы рф, донецкая народная республика, безопасность, ямполь, красный лиман, андрей руденко, денис пушилин, вгтрк, происшествия
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Подразделения российских войск улучшают позиции на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, приближаясь к самому Красному Лиману, освобождение которого не за горами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Краснолиманское направление требует особого внимания, потому что здесь улучшаются позиции (российских подразделений – ред.). Здесь в самом Ямполе бои. И, конечно же, в районе Красного Лимана, также мы видим, что наши подразделения приближаются все ближе, соответственно, это время не за горами, когда данный населенный пункт будет освобожден", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, опубликованном в Telegram-канале журналиста.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Курганская область отправила бойцам СВО 300 ударных дронов
Вчера, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьЯмпольКрасный ЛиманАндрей РуденкоДенис ПушилинВГТРКПроисшествия
 
 
