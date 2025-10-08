Пушилин рассказал об улучшении положения на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Подразделения российских войск улучшают позиции на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, приближаясь к самому Красному Лиману, освобождение которого не за горами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.