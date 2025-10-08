https://ria.ru/20251008/svo-2047037853.html
Войска "Востока" зачистили более 190 строений, освобождая Новогригоровку
Войска "Востока" зачистили более 190 строений, освобождая Новогригоровку - РИА Новости, 08.10.2025
Войска "Востока" зачистили более 190 строений, освобождая Новогригоровку
Группировка войск "Восток" в ходе освобождения Новогригоровки в Запорожской области зачистила более 190 строений, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2025
