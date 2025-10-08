https://ria.ru/20251008/svo-2047026136.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 08.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Российская группировка "Центр" нанесла поражение украинским формированиям в районах 11 населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 445 военнослужащих,... РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение украинским формированиям в районах 11 населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 445 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, артиллерийской, двух егерских бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Владимировка, Гришино, Димитров, Ивановка, Красноармейск, Новониколаевка, Родинское, Русин Яр, Сергеевка, Суворово и Торское в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили более 445 военнослужащих, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая 155 мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции, Krab польского производства и "Богдана", а также станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
