Врачи начали применять новую систему лечения ран на фронте

ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Врачи в госпитале подразделения медицинский службы спецназа Ахмат и 4-й бригады 3-й армии МО РФ в ДНР начали применять систему вакуумного лечения ран, сообщил РИА Новости врач-травматолог с позывным "Гвоздь".
"Последнее время начали использовать так называемую вак-систему — систему вакуумного лечения ран. Обычно это раны большой площади, с большими раневыми дефектами. Вак-система позволяет очищать рану в более короткие сроки и бороться с инфекцией. Система удаляет из раны эксудат и раневое содержимое с помощью вакуума", - рассказал он.
По словам медика, технология показала высокую эффективность уже на первом этапе лечения. Он отметил, что результаты применения оказались хорошими.
"Есть обратная связь с госпиталями, где бойцов долечивают. Коллеги присылают фотографии на второй-третий день, когда пациент отправляется на перевязку - раны уже чистые. Многие раны спустя 2–3 дня начинают закрываться", - отметил врач.
Военнослужащий подчеркнул, что использование вак-системы позволяет снизить риск осложнений и ускоряет восстановление раненых, попавших в госпиталь сразу после получения травм на передовой.