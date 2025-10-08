Суд утвердил приговор физику Шадиеву по делу о госизмене

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе утвердил приговор за госизмену Руслану Шадиеву, которого в СМИ называют физиком-ядерщиком, по делу о госизмене и содействии терроризму, следует из данных суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.