Суд утвердил приговор физику Шадиеву по делу о госизмене

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе утвердил приговор за госизмену Руслану Шадиеву, которого в СМИ называют физиком-ядерщиком, по делу о госизмене и содействии терроризму, следует из данных суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Апелляционная жалоба была рассмотрена 2 сентября. Согласно судебным данным, Шадиева обвиняют по статье 275 УК РФ (госизмена) и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По этим статьям грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Судебный акт оставлен без изменения", - говорится в данных суда.
Ранее в публикации газеты "Коммерсантъ" утверждалось, что Шадиева приговорили к 18 годам лишения свободы. Он работал инженером-исследователем первой категории в Российском федеральном ядерном центре (РФЯЦ-ВНИИЭФ, город Саров Нижегородской области). Обвиняемый в 2023 году перечислил со своего криптокошелька 1,2 тысячи рублей легиону "Свобода России"** и "Русскому добровольческому корпусу"**. Ещё одним получателем части денег стал проект "Идите лесом" *.
* Признана в РФ иноагентом.
** Признаны в России террористической организацией
