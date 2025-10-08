Рейтинг@Mail.ru
Суд утвердил приговор физику Шадиеву по делу о госизмене - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 08.10.2025 (обновлено: 22:31 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/sud-2047162551.html
Суд утвердил приговор физику Шадиеву по делу о госизмене
Суд утвердил приговор физику Шадиеву по делу о госизмене - РИА Новости, 08.10.2025
Суд утвердил приговор физику Шадиеву по делу о госизмене
Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе утвердил приговор за госизмену Руслану Шадиеву, которого в СМИ называют физиком-ядерщиком, по делу о госизмене... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T22:30:00+03:00
2025-10-08T22:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
саров
нижегородская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251008/inoagent-2047114916.html
россия
саров
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саров, нижегородская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Саров, Нижегородская область, В мире
Суд утвердил приговор физику Шадиеву по делу о госизмене

Военный суд в Подмосковье утвердил приговор за госизмену физику Шадиеву

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе утвердил приговор за госизмену Руслану Шадиеву, которого в СМИ называют физиком-ядерщиком, по делу о госизмене и содействии терроризму, следует из данных суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Апелляционная жалоба была рассмотрена 2 сентября. Согласно судебным данным, Шадиева обвиняют по статье 275 УК РФ (госизмена) и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По этим статьям грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Судебный акт оставлен без изменения", - говорится в данных суда.
Ранее в публикации газеты "Коммерсантъ" утверждалось, что Шадиева приговорили к 18 годам лишения свободы. Он работал инженером-исследователем первой категории в Российском федеральном ядерном центре (РФЯЦ-ВНИИЭФ, город Саров Нижегородской области). Обвиняемый в 2023 году перечислил со своего криптокошелька 1,2 тысячи рублей легиону "Свобода России"** и "Русскому добровольческому корпусу"**. Ещё одним получателем части денег стал проект "Идите лесом" *.
* Признана в РФ иноагентом.
** Признаны в России террористической организацией
Борис Гребенщиков* - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Суд рассмотрит дело о нарушении Гребенщиковым* закона об иноагентах
Вчера, 18:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСаровНижегородская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала