Рейтинг@Mail.ru
Суд убрал фамилию Момотова из списка членов президиума - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/sud-2047151221.html
Суд убрал фамилию Момотова из списка членов президиума
Суд убрал фамилию Момотова из списка членов президиума - РИА Новости, 08.10.2025
Суд убрал фамилию Момотова из списка членов президиума
Совет судей РФ убрал фамилию судьи в отставке Виктора Момотова из списка членов президиума, опубликованного на сайте ведомства. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T21:02:00+03:00
2025-10-08T21:02:00+03:00
виктор момотов
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_0:0:1532:863_1920x0_80_0_0_5a361658711081ba624cffb6cf88ecb1.jpg
https://ria.ru/20251008/sud-2047065569.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_163:0:1424:946_1920x0_80_0_0_5690b9572ed7244c55688b2a2fb8b203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор момотов, происшествия, россия
Виктор Момотов, Происшествия, Россия
Суд убрал фамилию Момотова из списка членов президиума

Суд убрал фамилию судьи в отставке Момотова из списка членов президиума

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РоссииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации России
Виктор Момотов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Совет судей РФ убрал фамилию судьи в отставке Виктора Момотова из списка членов президиума, опубликованного на сайте ведомства.
Ранее он был указан первой строчкой как глава этой структуры.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
В настоящее время Останкинский суд Москвы рассматривает иск об изъятии его имущества. Ответчиками по иску являются Момотов, краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван, ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлечено Росимущество.
Генпрокуратура РФ ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Суд 10 октября продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры к Момотову
Вчера, 14:38
 
Виктор МомотовПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала