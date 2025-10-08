https://ria.ru/20251008/sud-2047151221.html
Суд убрал фамилию Момотова из списка членов президиума
Суд убрал фамилию Момотова из списка членов президиума - РИА Новости, 08.10.2025
Суд убрал фамилию Момотова из списка членов президиума
Совет судей РФ убрал фамилию судьи в отставке Виктора Момотова из списка членов президиума, опубликованного на сайте ведомства. РИА Новости, 08.10.2025
россия
Суд убрал фамилию Момотова из списка членов президиума
Суд убрал фамилию судьи в отставке Момотова из списка членов президиума
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Совет судей РФ убрал фамилию судьи в отставке Виктора Момотова из списка членов президиума, опубликованного на сайте ведомства.
Ранее он был указан первой строчкой как глава этой структуры.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
В настоящее время Останкинский суд Москвы рассматривает иск об изъятии его имущества. Ответчиками по иску являются Момотов, краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван, ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлечено Росимущество.
Генпрокуратура РФ ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.