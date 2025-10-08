Суд убрал фамилию Момотова из списка членов президиума

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Совет судей РФ убрал фамилию судьи в отставке Виктора Момотова из списка членов президиума, опубликованного на сайте ведомства.

Ранее он был указан первой строчкой как глава этой структуры.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.

В настоящее время Останкинский суд Москвы рассматривает иск об изъятии его имущества. Ответчиками по иску являются Момотов, краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван, ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлечено Росимущество.