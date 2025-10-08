У экс-депутата Госдумы и его родных изъяли около 60 объектов недвижимости

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Центральный районный суд Сочи по иску генпрокуратуры обратил в доход РФ порядка 60 объектов недвижимости бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо и его родственников, сообщил представитель Напсо в Никулинском суде Москвы Роман Баранников.