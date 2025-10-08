https://ria.ru/20251008/sud-2047103091.html
У экс-депутата Госдумы и его родных изъяли около 60 объектов недвижимости
У экс-депутата Госдумы и его родных изъяли около 60 объектов недвижимости
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Центральный районный суд Сочи по иску генпрокуратуры обратил в доход РФ порядка 60 объектов недвижимости бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо и его родственников, сообщил представитель Напсо в Никулинском суде Москвы Роман Баранников.
"Двадцать девятого октября 2024 года рассматривалось дело… В рамках которого обратился генеральный прокурор к Напсо
и иным ответчикам, в том числе к супруге и детям… Суд обратил взыскание на примерно 60 объектов недвижимости, которые принадлежали когда-то семье Напсо, либо принадлежали на момент вынесения решения", - сказал Баранников.
Баранников пояснил, что, по мнению прокурора, Напсо, несмотря на запрет ведения предпринимательской деятельности, продолжал ею заниматься.