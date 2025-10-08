Рейтинг@Mail.ru
У экс-депутата Госдумы и его родных изъяли около 60 объектов недвижимости
17:13 08.10.2025 (обновлено: 17:31 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/sud-2047103091.html
У экс-депутата Госдумы и его родных изъяли около 60 объектов недвижимости
У экс-депутата Госдумы и его родных изъяли около 60 объектов недвижимости - РИА Новости, 08.10.2025
У экс-депутата Госдумы и его родных изъяли около 60 объектов недвижимости
Центральный районный суд Сочи по иску генпрокуратуры обратил в доход РФ порядка 60 объектов недвижимости бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо и его... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T17:13:00+03:00
2025-10-08T17:31:00+03:00
госдума рф
генеральная прокуратура рф
сочи
россия
москва
юрий напсо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981072139_0:182:864:668_1920x0_80_0_0_e40949367c7259ba895b131e522b61f4.jpg
https://ria.ru/20250930/arest-2045355322.html
сочи
россия
москва
У экс-депутата Госдумы и его родных изъяли около 60 объектов недвижимости

Суд в Сочи изъял у экс-депутата ГД и его родных около 60 объектов недвижимости

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Центральный районный суд Сочи по иску генпрокуратуры обратил в доход РФ порядка 60 объектов недвижимости бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо и его родственников, сообщил представитель Напсо в Никулинском суде Москвы Роман Баранников.
"Двадцать девятого октября 2024 года рассматривалось дело… В рамках которого обратился генеральный прокурор к Напсо и иным ответчикам, в том числе к супруге и детям… Суд обратил взыскание на примерно 60 объектов недвижимости, которые принадлежали когда-то семье Напсо, либо принадлежали на момент вынесения решения", - сказал Баранников.
Баранников пояснил, что, по мнению прокурора, Напсо, несмотря на запрет ведения предпринимательской деятельности, продолжал ею заниматься.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Госдума РФ Генеральная прокуратура РФ Сочи Россия Москва Юрий Напсо
 
 
