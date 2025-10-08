https://ria.ru/20251008/sud-2047065569.html
Суд 10 октября продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры к Момотову
Останкинский суд Москвы 10 октября продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова, передает РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы 10 октября продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова, передает корреспондент РИА Новости.
"Объявить перерыв до 10 октября 10 утра", - огласила решение судья.
В среду суд начал рассматривать иск по существу, отказав Момотову в закрытии процесса.
Ответчиками по иску являются Момотов, краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван, ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлечено Росимущество.
Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.