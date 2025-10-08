Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе осудили мужчину за подготовку подрыва ж/д моста
13:21 08.10.2025
В Севастополе осудили мужчину за подготовку подрыва ж/д моста
В Севастополе осудили мужчину за подготовку подрыва ж/д моста - РИА Новости, 08.10.2025
В Севастополе осудили мужчину за подготовку подрыва ж/д моста
Завербованный СБУ житель Севастополя за подготовку подрыва железнодорожного моста в Севастопольском регионе осужден Южным окружным военным судом на 15 лет в... РИА Новости, 08.10.2025
В Севастополе осудили мужчину за подготовку подрыва ж/д моста

Завербованного СБУ жителя Севастополя осудили за подготовку подрыва моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Завербованный СБУ житель Севастополя за подготовку подрыва железнодорожного моста в Севастопольском регионе осужден Южным окружным военным судом на 15 лет в колонии строгого режима, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и последующим одним годом ограничения свободы, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Южный окружной военный суд признал жителя г. Севастополя виновным в инкриминируемых преступлениях по статье 275 ("Государственная измена"), части 1 статьи 30 – пункту "в" части 2 статьи 205 ("Приготовление к совершению террористического акта") УК РФ. С учетом назначенного ранее наказания по уголовному делу о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств подсудимый приговорен к 15 годам в колонии строгого режима, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме и последующим 1 годом ограничения свободы. А также штрафу 50 тысяч рублей ", - говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что 51-летний житель Севастополя посредством переписки в интернет-мессенджере был завербован сотрудником Службы безопасности Украины для выполнения разведывательных заданий по сбору сведений об объектах ВС России, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов.
По заданию куратора из СБУ мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, с помощью которых он должен был совершить террористический акт – подрыв железнодорожного моста на территории Севастополя, сообщили в ведомстве.
В тайнике хранились самодельное взрывное устройство с зарядом гексогена массой около 1,2 килограмма три брикета взрывчатого вещества на основе гексогена массой 1,7 килограмма, три кумулятивных заряда массой более 2 килограммов, восемь электродетонаторов, четыре исполнительных устройства и четыре электронных передатчика. Все указанные предметы севастополец перевез к себе домой, где они были обнаружены в ходе оперативных мероприятий и изъяты сотрудниками УФСБ региона.
Кроме того, подсудимый завербовал своего знакомого, который также осуществлял сбор в интересах СБУ данных о расположенных в регионе объектах ПВО для использования при нанесении ракетных ударов. Уголовное дело в отношении завербованного сообщника по статье о государственной измене в настоящее время рассматривается в Севастопольском городском суде.
Приговор в законную силу не вступил.
