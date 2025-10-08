Рейтинг@Mail.ru
ВС утвердил первый обзор судебной практики под председательством Краснова
12:06 08.10.2025 (обновлено: 12:07 08.10.2025)
ВС утвердил первый обзор судебной практики под председательством Краснова
ВС утвердил первый обзор судебной практики под председательством Краснова

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ утвердил первый обзор судебной практики под председательством Игоря Краснова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Под председательством Игоря Краснова президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной практики, содержащий наиболее значимые правовые позиции судебных коллегий и разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что в обзоре будут темы о защите права собственности, жилищных, трудовых и социальных прав граждан; разъяснения о контрактной системе в сфере закупок, о налогах и сборах; правовые позиции по вопросам квалификации и назначения наказания и другие.
Обзор судебной практики составляется, чтобы обеспечить ее единообразие, все суды должны руководствоваться разъяснениями при принятии решений.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Краснов оценил эффективность института присяжных заседателей в России
23 сентября, 12:00
 
Россия
 
 
