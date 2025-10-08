Рейтинг@Mail.ru
10:19 08.10.2025
Суд отключил певца Шарлота от видеосвязи из-за криков
Суд отключил певца Шарлота от видеосвязи из-за криков

Суд в Самаре отключил Шарлота от ВКС из-за криков и пререканий

Певец Эдуард Шарлот на заседании суда в Нижнем Новгороде в режиме видеотрансляции
САМАРА, 8 окт - РИА Новости. Самарский областной суд отключил от видео-конференц-связи певца Эдуарда Шарлота, оспаривавшего его перевод из колонии-поселения в колонию общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На заседании Шарлот заявил ходатайство об отводе своего нового адвоката Юлии Одинцовой, так как она, по его мнению, не посвящена в нюансы уголовного дела. По его словам, она не приходила к нему, они не вырабатывали стратегию защиты.
Судья отказал Шарлоту в отводе защитника, после этого артист несколько раз не ответил на вопрос судьи об отводах другим участникам процесса. Судья сделал несколько замечаний певцу.
"Ваша честь, я не признаю этот суд, я хочу отсюда уйти! Я не признаю этот цирк!" - выкрикнул Шарлот, когда судья стал разъяснять ему его права.
После этого судья попросил отключить Шарлота от ВКС за нарушение порядка судебного заседания и пререкания.
В итоге суд отклонил апелляционную жалобу Шарлота на перевод из колонии-поселения в колонию общего режима.
Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе.
В августе прокуратура области сообщила, что суд постановил перевести Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима. Певца неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности за то, что он нарушал режимные требования и плохо влиял на других осужденных.
