Мужчина перепутал российские и белорусские рубли при покупке кочерги

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Суд отклонил иск покупателя, который перепутал российские и белорусские рубли и якобы переплатил на маркетплейсе за кочергу, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Там отмечается, что мужчина представил суду скриншоты: кочерга для мангала, камина и бани стоила 13 рублей 31 копейку, кочерга для печи - 25 рублей 86 копеек. Однако при оплате у него списалось 727 рублей.

Он направил маркетплейсу претензию с требованием предоставить товар по цене, указанной на сайте в момент оплаты, а также вернуть переплаченную сумму в размере 701 рублей 11 копеек. Маркетплейс покупателю отказал, и мужчина обратился в суд.

Суды трех инстанций отклонили иск. Выяснилось, что мужчина сам выставил в приложении настройки, чтобы все цены отображались в белорусских рублях, но "при заказе товара с использованием IP-адреса на территории РФ стоимость товара, выбранная потребителем в иной валюте, конвертируется по курсу банка для его оплаты в российский рубль".