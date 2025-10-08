Рейтинг@Mail.ru
Мужчина перепутал российские и белорусские рубли при покупке кочерги - РИА Новости, 08.10.2025
07:50 08.10.2025
Мужчина перепутал российские и белорусские рубли при покупке кочерги
Мужчина перепутал российские и белорусские рубли при покупке кочерги
Мужчина перепутал российские и белорусские рубли при покупке кочерги

Суд отклонил иск мужчины, перепутавшего российские и белорусские рубли

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкДенежные знаки Республики Беларусь
Денежные знаки Республики Беларусь. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Суд отклонил иск покупателя, который перепутал российские и белорусские рубли и якобы переплатил на маркетплейсе за кочергу, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Там отмечается, что мужчина представил суду скриншоты: кочерга для мангала, камина и бани стоила 13 рублей 31 копейку, кочерга для печи - 25 рублей 86 копеек. Однако при оплате у него списалось 727 рублей.
Он направил маркетплейсу претензию с требованием предоставить товар по цене, указанной на сайте в момент оплаты, а также вернуть переплаченную сумму в размере 701 рублей 11 копеек. Маркетплейс покупателю отказал, и мужчина обратился в суд.
Суды трех инстанций отклонили иск. Выяснилось, что мужчина сам выставил в приложении настройки, чтобы все цены отображались в белорусских рублях, но "при заказе товара с использованием IP-адреса на территории РФ стоимость товара, выбранная потребителем в иной валюте, конвертируется по курсу банка для его оплаты в российский рубль".
"Информация о стоимости товара доведена до потребителя в установленном порядке - в самостоятельно выбранной истцом валюте, с последующей ее конвертацией в российский рубль, переплаты со стороны истца не имеется", - решил суд.
Российские рубли и американские доллары - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Москвич хотел обменять доллары, но получил билеты банка приколов
10 марта, 07:07
 
