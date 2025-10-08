https://ria.ru/20251008/sud-2046980866.html
Мужчина перепутал российские и белорусские рубли при покупке кочерги
Мужчина перепутал российские и белорусские рубли при покупке кочерги - РИА Новости, 08.10.2025
Мужчина перепутал российские и белорусские рубли при покупке кочерги
Суд отклонил иск покупателя, который перепутал российские и белорусские рубли и якобы переплатил на маркетплейсе за кочергу, сказано в материалах дела, с... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T07:50:00+03:00
2025-10-08T07:50:00+03:00
2025-10-08T07:50:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37873/48/378734845_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d787d952e740d533936af8242646442f.jpg
https://ria.ru/20250310/moshennichestvo-2003996268.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37873/48/378734845_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_381da62882cfd6e4d87b7c2a926f0b88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Мужчина перепутал российские и белорусские рубли при покупке кочерги
Суд отклонил иск мужчины, перепутавшего российские и белорусские рубли
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Суд отклонил иск покупателя, который перепутал российские и белорусские рубли и якобы переплатил на маркетплейсе за кочергу, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Там отмечается, что мужчина представил суду скриншоты: кочерга для мангала, камина и бани стоила 13 рублей 31 копейку, кочерга для печи - 25 рублей 86 копеек. Однако при оплате у него списалось 727 рублей.
Он направил маркетплейсу претензию с требованием предоставить товар по цене, указанной на сайте в момент оплаты, а также вернуть переплаченную сумму в размере 701 рублей 11 копеек. Маркетплейс покупателю отказал, и мужчина обратился в суд.
Суды трех инстанций отклонили иск. Выяснилось, что мужчина сам выставил в приложении настройки, чтобы все цены отображались в белорусских рублях, но "при заказе товара с использованием IP-адреса на территории РФ
стоимость товара, выбранная потребителем в иной валюте, конвертируется по курсу банка для его оплаты в российский рубль".
"Информация о стоимости товара доведена до потребителя в установленном порядке - в самостоятельно выбранной истцом валюте, с последующей ее конвертацией в российский рубль, переплаты со стороны истца не имеется", - решил суд.