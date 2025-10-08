https://ria.ru/20251008/sud-2046971302.html
В Приморье отчима девочки судят за сексуальное насилие
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт - РИА Новости. Отчима девочки, которую с понедельника ищут после того, как мать самовольно забрала ее из школы в приморском Артеме, судят по статье о насильственных действиях сексуального характера, сообщает СК РФ.
Во вторник поисковая организация "Примпоиск" сообщила, что с понедельника волонтеры и полиция ищут 7-летнюю девочку, которая утром 6 октября пропала в Артеме. Поиски продолжились и во вторник. СУСК сообщило, что девочку из реабилитационного центра самовольно забрала ее мать. По данным следствия, в суде рассматривается уголовное дело о противоправных действиях, которые в семье в отношении ребёнка совершил ее отчим. Мать оказывала противодействие на стадии расследования, а ребенок жил в угрожающих для жизни и здоровья условиях, поэтому девочку определили в реабилитационный центр. В прокуратуре Приморья РИА Новости уточняли, что мать самовольно забрала девочку из школы.
"Ребенок был помещен в специализированное учреждение из-за ненадлежащих условий проживания и препятствования расследованию дела о противоправных действиях отчима. В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по статье 132 УК РФ
("Насильственные действия сексуального характера") в отношении отчима малолетней", - говорится в сообщении.
Председатель СК
России Александр Бастрыкин А.И. поручил руководству регионального СУСК доложить о результатах расследования уголовного дела, а также ходе процессуальной проверки и об обстоятельствах произошедшего.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, на утро среды девочку еще не нашли.