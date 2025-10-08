Су-34 уничтожил скопление боевиков и бронетехники ВСУ

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экипаж Су-34 ВКС России высокоточным ударом уничтожил скопление боевиков и бронетехники ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило министерство обороны РФ.

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Применение современных авиационных боеприпасов с УМПК позволяет наносить высокоточные удары по объектам противника без входа в зону действия его ПВО.