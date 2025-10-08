https://ria.ru/20251008/su-34-2046973323.html
Су-34 уничтожил скопление боевиков и бронетехники ВСУ
Су-34 уничтожил скопление боевиков и бронетехники ВСУ - РИА Новости, 08.10.2025
Су-34 уничтожил скопление боевиков и бронетехники ВСУ
Экипаж Су-34 ВКС России высокоточным ударом уничтожил скопление боевиков и бронетехники ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск,...
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
россия
Новости
Су-34 уничтожил скопление боевиков и бронетехники ВСУ
Экипаж Су-34 уничтожил высокоточным ударом скопление боевиков и бронетехники ВСУ