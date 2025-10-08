Рейтинг@Mail.ru
Су-34 уничтожил скопление боевиков и бронетехники ВСУ - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 08.10.2025
Су-34 уничтожил скопление боевиков и бронетехники ВСУ
Су-34 уничтожил скопление боевиков и бронетехники ВСУ - РИА Новости, 08.10.2025
Су-34 уничтожил скопление боевиков и бронетехники ВСУ
Экипаж Су-34 ВКС России высокоточным ударом уничтожил скопление боевиков и бронетехники ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск,... РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
Новости
безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Су-34 уничтожил скопление боевиков и бронетехники ВСУ

Экипаж Су-34 уничтожил высокоточным ударом скопление боевиков и бронетехники ВСУ

© РИА Новости / Андрей Станавов Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Андрей Станавов
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экипаж Су-34 ВКС России высокоточным ударом уничтожил скопление боевиков и бронетехники ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило министерство обороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ", - заявили в военном ведомстве.
Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - отмечает МО РФ.
Применение современных авиационных боеприпасов с УМПК позволяет наносить высокоточные удары по объектам противника без входа в зону действия его ПВО.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Су-34 нанес удар модернизированными авиабомбами по ВСУ в Курской области
25 сентября 2024, 16:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
