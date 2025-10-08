В Молдавии утвердили военную стратегию на 10 лет

КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Правительство Молдавии утвердило военную стратегию на период 2025–2035 годов, которая предполагает постепенное увеличение бюджета на оборону, численности военнослужащих и гражданских специалистов, технологическую модернизацию, а также приведение оборонной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами, сообщил в среду премьер-министр республики Дорин Речан.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
"Военная стратегия принята единогласно... Мы продолжим развивать национальную армию, защищать нашу родину и вносить вклад в глобальный мир и безопасность", - сказал Речан на заседании правительства. Трансляция ведется в прямом эфире на сайте кабмина.
В пояснительной записке к стратегии говорится, что она определяет 18 приоритетных направления для развития вооружённых сил. Правительство планирует постепенное увеличение оборонного бюджета до 1% ВВП, как это было запланировано в принятой в конце прошлого года стратегии обороны, параллельно с организационной и технологической модернизацией армии. Среди приоритетов — развитие систем воздушного наблюдения и ПВО, киберобороны и радиоэлектронной борьбы, улучшение подготовки и логистической поддержки. Стратегия предусматривает приведение оборонной сферы Молдавии в соответствие со стандартами ЕС и участие республики в международных миссиях под эгидой ООН, ОБСЕ и ЕС. При этом подчеркивается, что развитие военных способностей будет осуществлено с соблюдением нейтралитета государства.
"Бюджет Министерства обороны предназначен для покрытия расходов, связанных со следующими приоритетами развития вооружённых сил: обеспечение постепенного увеличения численности личного состава до 8500 военнослужащих и 2000 человек гражданского персонала к 2030 году; обеспечение мотивирующей системы оплаты труда военнослужащих и гражданского персонала, позволяющей осуществлять их набор и удержание; выделение финансовых ресурсов на модернизацию военного потенциала, в том числе за счёт внутреннего рынка; увеличение финансовых ассигнований на обучение, эксплуатацию и обслуживание; реализация проектов в рамках внешней помощи с использованием метода софинансирования", - говорится в стратегии.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
