В Молдавии утвердили военную стратегию на 10 лет

КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Правительство Молдавии утвердило военную стратегию на период 2025–2035 годов, которая предполагает постепенное увеличение бюджета на оборону, численности военнослужащих и гражданских специалистов, технологическую модернизацию, а также приведение оборонной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами, сообщил в среду премьер-министр республики Дорин Речан.

"Бюджет Министерства обороны предназначен для покрытия расходов, связанных со следующими приоритетами развития вооружённых сил: обеспечение постепенного увеличения численности личного состава до 8500 военнослужащих и 2000 человек гражданского персонала к 2030 году; обеспечение мотивирующей системы оплаты труда военнослужащих и гражданского персонала, позволяющей осуществлять их набор и удержание; выделение финансовых ресурсов на модернизацию военного потенциала, в том числе за счёт внутреннего рынка; увеличение финансовых ассигнований на обучение, эксплуатацию и обслуживание; реализация проектов в рамках внешней помощи с использованием метода софинансирования", - говорится в стратегии.