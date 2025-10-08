Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии утвердили военную стратегию на 10 лет - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/strategiya-2047016750.html
В Молдавии утвердили военную стратегию на 10 лет
В Молдавии утвердили военную стратегию на 10 лет - РИА Новости, 08.10.2025
В Молдавии утвердили военную стратегию на 10 лет
Правительство Молдавии утвердило военную стратегию на период 2025–2035 годов, которая предполагает постепенное увеличение бюджета на оборону, численности... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:45:00+03:00
2025-10-08T11:45:00+03:00
в мире
молдавия
сша
великобритания
дорин речан
майя санду
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149565/71/1495657156_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_f5d2a80d523952688d994f275311620d.jpg
https://ria.ru/20251008/moldaviya-2046979712.html
https://ria.ru/20250921/dodon-2042999702.html
молдавия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149565/71/1495657156_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_95d265b84683432be6358874c76b5999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сша, великобритания, дорин речан, майя санду, нато, евросоюз, оон
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Дорин Речан, Майя Санду, НАТО, Евросоюз, ООН
В Молдавии утвердили военную стратегию на 10 лет

Правительство Молдавии утвердило военную стратегию на 2025–2035 годы

© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Правительство Молдавии утвердило военную стратегию на период 2025–2035 годов, которая предполагает постепенное увеличение бюджета на оборону, численности военнослужащих и гражданских специалистов, технологическую модернизацию, а также приведение оборонной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами, сообщил в среду премьер-министр республики Дорин Речан.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Экс-премьер Молдавии рассказал, чего жители ждут от нового правительства
07:31
"Военная стратегия принята единогласно... Мы продолжим развивать национальную армию, защищать нашу родину и вносить вклад в глобальный мир и безопасность", - сказал Речан на заседании правительства. Трансляция ведется в прямом эфире на сайте кабмина.
В пояснительной записке к стратегии говорится, что она определяет 18 приоритетных направления для развития вооружённых сил. Правительство планирует постепенное увеличение оборонного бюджета до 1% ВВП, как это было запланировано в принятой в конце прошлого года стратегии обороны, параллельно с организационной и технологической модернизацией армии. Среди приоритетов — развитие систем воздушного наблюдения и ПВО, киберобороны и радиоэлектронной борьбы, улучшение подготовки и логистической поддержки. Стратегия предусматривает приведение оборонной сферы Молдавии в соответствие со стандартами ЕС и участие республики в международных миссиях под эгидой ООН, ОБСЕ и ЕС. При этом подчеркивается, что развитие военных способностей будет осуществлено с соблюдением нейтралитета государства.
"Бюджет Министерства обороны предназначен для покрытия расходов, связанных со следующими приоритетами развития вооружённых сил: обеспечение постепенного увеличения численности личного состава до 8500 военнослужащих и 2000 человек гражданского персонала к 2030 году; обеспечение мотивирующей системы оплаты труда военнослужащих и гражданского персонала, позволяющей осуществлять их набор и удержание; выделение финансовых ресурсов на модернизацию военного потенциала, в том числе за счёт внутреннего рынка; увеличение финансовых ассигнований на обучение, эксплуатацию и обслуживание; реализация проектов в рамках внешней помощи с использованием метода софинансирования", - говорится в стратегии.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Игорь Додон: Молдавия нужна ЕС как пушечное мясо в войне против России
21 сентября, 10:00
 
В миреМолдавияСШАВеликобританияДорин РечанМайя СандуНАТОЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала