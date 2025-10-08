Рейтинг@Mail.ru
Экс-посол США рассказал пранкерам о стратегии Трампа по Украине
11:05 08.10.2025
Экс-посол США рассказал пранкерам о стратегии Трампа по Украине
в мире
украина
россия
сша
уильям тейлор
дональд трамп
нато
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, уильям тейлор, дональд трамп, нато
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. У американского президента Дональда Трампа отсутствует "грандиозная стратегия" по Украине, заявил бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор российским пранкерам, которые представились экс-главой украинского МИД Павлом Климкиным.
"Я не думаю, что Трамп действительно знает, чего хочет. Я не думаю, что есть какая-то грандиозная стратегия, о которой можно сказать, что у него есть стратегия в голове. Я пытаюсь подтолкнуть эту администрацию и всех нас к тому, чтобы они заняли позицию поддержки Украины", - рассказал Тейлор российским пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что беседует с Климкиным. Запись беседы есть в распоряжении РИА Новости.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В МИД прокомментировали слова Пауэр о финансировании Украины "черным налом"
2 октября, 15:23
По назвал позитивным то, что Вашингтон открыл оборонным компаниям доступ к поставкам оружия европейцам и украинцам. "Хорошо, что оборонные компании в Соединенных Штатах теперь могут, чего раньше не было, продавать оружие европейцам для Украины или продавать его напрямую украинцам, используя европейские деньги", - заявил дипломат.
Тейлор - американский дипломат, посол США на Украине с 2006 по 2009 годы, временный поверенный США на Украине с июня 2019 по январь 2020 года.
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у РФ есть позиция по вопросу прекращения огня.
Ранее Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 6 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трамп не хочет видеть эскалацию в конфликте на Украине
6 октября, 23:53
 
