СМИ: ФБР уволило трех спецагентов, работавших над делом Трампа
23:42 08.10.2025
СМИ: ФБР уволило трех спецагентов, работавших над делом Трампа
Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило трех спецагентов, которые участвовали в расследованиях в отношении президента США Дональда Трампа, сообщил... РИА Новости, 08.10.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
фбр
nbc
сша
вашингтон (штат)
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, фбр, nbc
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, ФБР, NBC
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило трех спецагентов, которые участвовали в расследованиях в отношении президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC по ссылкой на источники.
"ФБР уволило трех специальных агентов, которые работали в связи с расследованием, которое проводил бывший спецпрокурор Джек Смит в отношении нынешнего президента Дональда Трампа", - сообщает телеканал со ссылкой на три осведомленных источника.
Увольнения последовали после того, как стало известно, что экс-спецпрокурор Джек Смит в рамках расследования в отношении Трампа и штурма Капитолия отслеживал звонки сенаторов-республиканцев.
Источники телеканала, однако, утверждают, что отслеживание данных звонков было законным. Оно было вызвано информацией о том, что Трамп и его соратники якобы звонили сенаторам-республиканцам с призывом отсрочить признание результатов выборов, которые он проиграл в 2020 году.
С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости стало известно, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
Джеймс Коми - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Бывший глава ФБР Коми не признал вину по делу о лжесвидетельстве
Вчера, 17:33
 
