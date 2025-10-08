СМИ: ФБР уволило трех спецагентов, работавших над делом Трампа

Увольнения последовали после того, как стало известно, что экс-спецпрокурор Джек Смит в рамках расследования в отношении Трампа и штурма Капитолия отслеживал звонки сенаторов-республиканцев.

Источники телеканала, однако, утверждают, что отслеживание данных звонков было законным. Оно было вызвано информацией о том, что Трамп и его соратники якобы звонили сенаторам-республиканцам с призывом отсрочить признание результатов выборов, которые он проиграл в 2020 году.