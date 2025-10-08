США не смогут быстро нарастить производство ракет, заявил эксперт

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США не смогут быстро нарастить производство ракет в кратном объеме, поскольку они истратили свои запасы в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке, и у Пентагона нет подходящей военно-промышленной инфраструктуры, заявил публицист Майк Фреденбург.

"Я считаю, что увеличение производства ракет в два раза запросто может занять четыре года или больше... По моим ощущениям, (они хотят - ред.) попытаться четырехкратно увеличить производство? Не получится, по крайней мере, не так быстро... Нам нужно восполнить (запасы - ред.) наших ракет. Мы их истощили... Мы были вовлечены в войну на Украине с 2022 года. И мы знаем, какие американские боеприпасы там тратятся и сколько", - заявил Фреденбург в интервью журналу Responsible Statecraft.

По мнению эксперта, нынешняя военно-промышленная инфраструктура США не справится со стремительными темпами производства ракет, которых Вашингтон хочет достичь.

"У нас оборонно-промышленная база мирного времени, и такой она была многие десятки лет... Мы действительно не готовы к быстрому производству вещей... Мы не знаем, сколько еще вооружения они смогут выжать из существующих предприятий", - подчеркнул Фреденбург.

Кроме того, по его мнению, проблему также представляют крайне высокая стоимость наращивания производства - потребуются десятки миллиардов долларов - и повышенная сложность процесса производства ракет.

"Они пытались нарастить производство снарядов калибра 155 миллиметров, что относительно просто по сравнению с ракетами. И даже это у них вызывает трудности. С чего мы взяли, что у них получится существенно нарастить производство более сложных... систем вооружения?" - отметил Фреденсбург.