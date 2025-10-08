Трамп сообщил о планах отправиться на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце недели, вероятно, в воскресенье отправится на Ближний Восток.

"Я могу отправиться туда к концу недели, может быть, в воскресенье", - заявил Трамп в Белом доме.

По его словам, поездка будет связана с финализацией договоренностей в рамках палестино-израильского урегулирования.