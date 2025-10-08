https://ria.ru/20251008/ssha-2047163826.html
Трамп сообщил о планах отправиться на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце недели, вероятно, в воскресенье отправится на Ближний Восток. РИА Новости, 08.10.2025
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце недели, вероятно, в воскресенье отправится на Ближний Восток.
"Я могу отправиться туда к концу недели, может быть, в воскресенье", - заявил Трамп
в Белом доме.
По его словам, поездка будет связана с финализацией договоренностей в рамках палестино-израильского урегулирования.
"Думаю, это случится, высокие шансы, что это случится", - сказал Трамп.