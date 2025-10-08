https://ria.ru/20251008/ssha-2047161773.html
Сотрудников налоговой службы США отправили в неоплачиваемый отпуск
Сотрудников налоговой службы США отправили в неоплачиваемый отпуск - РИА Новости, 08.10.2025
Сотрудников налоговой службы США отправили в неоплачиваемый отпуск
Сотрудники налоговой службы США отправлены в неоплачиваемый отпуск на период согласования нового бюджета, говорится в письме министерства финансов США. РИА Новости, 08.10.2025
сша
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Сотрудники налоговой службы США отправлены в неоплачиваемый отпуск на период согласования нового бюджета, говорится в письме министерства финансов США.
"Во время неоплачиваемого отпуска вы не исполняете свои обязанности и не получаете заработную плату. Ежегодный отпуск, больничный, освобождение для присутствия в суде, которые были одобрены, на нынешний период отменены", - говорится в уведомлении минфина "всем сотрудникам налоговой службы".
Минфин
потребовал от сотрудников IRS отсутствовать на рабочих местах. "Работать вам запрещено законом", - говорится в письме.
Некоторые сотрудники продолжат выполнять обязанности, по согласованию с руководством ведомства и в качестве исключения, говорится в документе. Явиться на работу сотрудники налоговой службы должны в течение четырех часов после объявления о согласовании бюджета, говорится в письме.