08.10.2025
22:21 08.10.2025
Сотрудников налоговой службы США отправили в неоплачиваемый отпуск
Сотрудников налоговой службы США отправили в неоплачиваемый отпуск
Сотрудники налоговой службы США отправлены в неоплачиваемый отпуск на период согласования нового бюджета, говорится в письме министерства финансов США. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T22:21:00+03:00
2025-10-08T22:21:00+03:00
сша, министерство финансов рф (минфин россии), в мире
США, Министерство финансов РФ (Минфин России), В мире
Сотрудников налоговой службы США отправили в неоплачиваемый отпуск

Минфин США отправил в неоплачиваемый отпуск сотрудников налоговой службы

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Сотрудники налоговой службы США отправлены в неоплачиваемый отпуск на период согласования нового бюджета, говорится в письме министерства финансов США.
"Во время неоплачиваемого отпуска вы не исполняете свои обязанности и не получаете заработную плату. Ежегодный отпуск, больничный, освобождение для присутствия в суде, которые были одобрены, на нынешний период отменены", - говорится в уведомлении минфина "всем сотрудникам налоговой службы".
Минфин потребовал от сотрудников IRS отсутствовать на рабочих местах. "Работать вам запрещено законом", - говорится в письме.
Некоторые сотрудники продолжат выполнять обязанности, по согласованию с руководством ведомства и в качестве исключения, говорится в документе. Явиться на работу сотрудники налоговой службы должны в течение четырех часов после объявления о согласовании бюджета, говорится в письме.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Стало известно, что планировал Пентагон в случае затяжного шатдауна
2 октября, 15:51
 
