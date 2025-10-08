СМИ написали подробности о тексте извинения Нетаньяху за удар по Дохе

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Текст извинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед лидером Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани за израильский удар по Дохе был подготовлен Белым домом и Катаром и зачитан в присутствии близкого союзника Аль Тани, сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с телефонным разговором между израильским и катарским лидерами.

"(Президент США Дональд - ред.) Трамп потребовал, чтобы Нетаньяху позвонил премьер-министру Катара и зачитал извинение, подготовленное Белым домом при участии Катара... Влиятельный катарский посредник и близкий союзник премьер-министра страны присутствовал в Овальном кабинете во время звонка, чтобы убедиться, что Нетаньяху публично не отклонится от версии событий, созданной Белым домом", - говорится в материале издания.

Как отмечает Politico , Трамп изменил подход к урегулированию палестино-израильского конфликта, усилив давление на Израиль и укрепив связи с арабскими партнерами.

"С весны Трамп по большому счету давал Израилю полную свободу действий в его кампании против (палестинского движения - ред.) ХАМАС . Но после ударов Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре Трамп сменил курс, интересуясь мнением арабских и мусульманских стран и подталкивая Нетаньяху к завершению войны", - пишет газета.

По мнению неназванного израильского чиновника, из-за смены подхода главы Белого дома урегулирование конфликта в Газе сейчас ближе, чем когда-либо.

Позднее канцелярия Нетаньяху отреагировала на информацию Politico о тексте извинения перед премьером Катара, назвав ее "фейком".

"Это фейк. Содержание разговора премьер-министра Нетаньяху с премьер-министром Катара было определено исключительно премьер-министром после консультации с его командой. Что касается представителя катарской стороны, он присутствовал только во время разговора по приглашению американской команды, и с израильской стороной у него не было никаких контактов", - говорится в сообщении канцелярии.

Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.

Израиль в начале сентября нанес удар по зданию в Дохе , где находилась делегация палестинского движения. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху объявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.