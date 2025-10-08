Рейтинг@Mail.ru
Сенат США вновь не смог утвердить законопроект финансирования правительства
20:42 08.10.2025
Сенат США вновь не смог утвердить законопроект финансирования правительства
Сенат Конгресса США в среду в шестой раз не смог утвердить законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, что фактически означает...
2025-10-08T20:42:00+03:00
2025-10-08T20:42:00+03:00
в мире
конгресс сша
сша
сша
в мире, конгресс сша, сша
В мире, Конгресс США, США
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Сенат Конгресса США в среду в шестой раз не смог утвердить законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, что фактически означает продолжение шатдауна, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.
Согласно результатам, в поддержку предложенного республиканцами законопроекта высказались 54 конгрессмена, против - 45. Предыдущие попытки законодателей достичь консенсуса по аналогичным проектам - как от республиканцев, так от демократов - также к положительным результатам не привели.
Джонсон обвинил демократов в политических играх вокруг шатдауна в США
