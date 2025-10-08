https://ria.ru/20251008/ssha-2047147791.html
Сенат США вновь не смог утвердить законопроект финансирования правительства
Сенат США вновь не смог утвердить законопроект финансирования правительства - РИА Новости, 08.10.2025
Сенат США вновь не смог утвердить законопроект финансирования правительства
Сенат Конгресса США в среду в шестой раз не смог утвердить законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, что фактически означает... РИА Новости, 08.10.2025
