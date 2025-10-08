Сенат США вновь не смог утвердить законопроект финансирования правительства

Согласно результатам, в поддержку предложенного республиканцами законопроекта высказались 54 конгрессмена, против - 45. Предыдущие попытки законодателей достичь консенсуса по аналогичным проектам - как от республиканцев, так от демократов - также к положительным результатам не привели.