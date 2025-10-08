Конгрессвумен из США намерена провести встречу с главой РФПИ

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что рассчитывает позднее в октябре встретиться с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым для обсуждения "торговли и мира".

"Мы планируем встретиться позднее в этом месяце, чтобы обсудить вопросы мира и торговли в зависимости от его графика позднее в этом месяце, когда он будет находиться в Штатах", - заявила она в среду.