https://ria.ru/20251008/ssha-2047143211.html
Конгрессвумен из США намерена провести встречу с главой РФПИ
Конгрессвумен из США намерена провести встречу с главой РФПИ - РИА Новости, 08.10.2025
Конгрессвумен из США намерена провести встречу с главой РФПИ
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что рассчитывает позднее в октябре встретиться с главой РФПИ... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T20:04:00+03:00
2025-10-08T20:04:00+03:00
2025-10-08T20:17:00+03:00
сша
россия
украина
джо байден
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961884745_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_157f598d472c39dec96e4f91d43fa1a4.jpg
https://ria.ru/20250928/ssha-2044991074.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961884745_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_e67e20cf41d6ebe95648489c34c68775.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, джо байден, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, центральное разведывательное управление (цру), в мире
США, Россия, Украина, Джо Байден, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
Конгрессвумен из США намерена провести встречу с главой РФПИ
Торговля и мир. Что именно конгрессвумен Луна собирается обсудить с Дмитриевым
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что рассчитывает позднее в октябре встретиться с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым для обсуждения "торговли и мира".
"Мы планируем встретиться позднее в этом месяце, чтобы обсудить вопросы мира и торговли в зависимости от его графика позднее в этом месяце, когда он будет находиться в Штатах", - заявила она в среду.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
), спецпредставитель президента России
по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Дмитриев
сообщил в соцсети X, что ЦРУ
рассекретило данные о том, как бывший президент США Джо Байден
оказывал давление с целью скрыть отчет о коррупции его семьи на Украине
.
Луна в ответ на пост Дмитриева подтвердила, что это правда, так как комитет по надзору палаты представителей США проводил расследование по этому делу и столкнулся с "препятствиями". Она отметила, что, ждет встречи с Дмитриевым.