Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен из США намерена провести встречу с главой РФПИ - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 08.10.2025 (обновлено: 20:17 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/ssha-2047143211.html
Конгрессвумен из США намерена провести встречу с главой РФПИ
Конгрессвумен из США намерена провести встречу с главой РФПИ - РИА Новости, 08.10.2025
Конгрессвумен из США намерена провести встречу с главой РФПИ
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что рассчитывает позднее в октябре встретиться с главой РФПИ... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T20:04:00+03:00
2025-10-08T20:17:00+03:00
сша
россия
украина
джо байден
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961884745_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_157f598d472c39dec96e4f91d43fa1a4.jpg
https://ria.ru/20250928/ssha-2044991074.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961884745_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_e67e20cf41d6ebe95648489c34c68775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, джо байден, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, центральное разведывательное управление (цру), в мире
США, Россия, Украина, Джо Байден, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
Конгрессвумен из США намерена провести встречу с главой РФПИ

Торговля и мир. Что именно конгрессвумен Луна собирается обсудить с Дмитриевым

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлены палаты представителей Анна Паулина Луна (слева) и Рашида Тлаиб
Члены палаты представителей Анна Паулина Луна (слева) и Рашида Тлаиб - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Члены палаты представителей Анна Паулина Луна (слева) и Рашида Тлаиб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что рассчитывает позднее в октябре встретиться с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым для обсуждения "торговли и мира".
"Мы планируем встретиться позднее в этом месяце, чтобы обсудить вопросы мира и торговли в зависимости от его графика позднее в этом месяце, когда он будет находиться в Штатах", - заявила она в среду.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Дмитриев сообщил в соцсети X, что ЦРУ рассекретило данные о том, как бывший президент США Джо Байден оказывал давление с целью скрыть отчет о коррупции его семьи на Украине.
Луна в ответ на пост Дмитриева подтвердила, что это правда, так как комитет по надзору палаты представителей США проводил расследование по этому делу и столкнулся с "препятствиями". Она отметила, что, ждет встречи с Дмитриевым.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Глава РФПИ оценил идею создания особого разведывательного отдела для Трампа
28 сентября, 22:52
 
СШАРоссияУкраинаДжо БайденКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала